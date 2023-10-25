29 октября в Беларуси отметят День комсомола. Как к этому празднику готовится БРСМ?

Предстоящее воскресенье – День комсомола. Но немного истории: в комсомольских рядах побывало более 200 миллионов человек. Три с половиной тысячи стали героями Советского Союза. Три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вероника Гудкова, секретарь ЦК БРСМ. В каких направлениях работает БРСМ? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Хотим поздравить со 105-й годовщиной рождения комсомола. Но если говорить про ВЛКСМ, то когда-то это была массовая организация, которая оказывала большое влияние на все сферы жизни – это и экономика, и культура, и промышленность. А сейчас, если говорить про БРСМ, он унаследовал эти все направления?

Вероника Гудкова, секретарь ЦК БРСМ:

Конечно же, мы всегда говорим о том, что не просто это 105 лет для нас. Это для нас дата великого комсомола, даже среди штатных сотрудников так и говорим – великий комсомол. Это на самом деле так, потому что то, что оставил после себя комсомол, это главные направления деятельности, которые легли в основу БРСМ. Это, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание молодежи. И это, конечно же, студотрядовское движение. Что нужно для вступления в БРСМ? Александра Каштанова, ведущая:

Рассказывали, что очень сложно было попасть в комсомол, как обстоят дела в БРСМ, как туда можно вступить? Сколько сейчас человек? Вероника Гудкова:

Да, до сих пор, наши уважаемые ветераны вспоминают и рассказывают нынешнему поколению молодежи, как они сдавали экзамены, как они приезжали в райкомы комсомола. Это было очень волнительное вступление. В БРСМ тоже есть определенные традиции и нововведения есть. Например, церемония прощания с пионерским галстуком и вступление в ряды БРСМ, которая совсем недавно появилась у нас. Это преемственность поколений хорошая, когда на глазах у своих родных, близких, друзей пионер прощается со своим галстуком. Даже происходит так, что иногда даже со слезами на глазах прощается ребенок со своим пионерским галстуком, вступает в ряды БРСМ, одевая значок, получает членский билет. Как развивается студотрядовское движение? Дмитрий Потапович, ведущий:

Школу комсомола прошли несколько поколений. Люди застали период, когда строились города буквально руками молодых людей. А что сейчас? Какую летопись пишут молодые люди, преемники? Какие самые ценные инновации?

Вероника Гудкова:

Знаете, мы гордимся тем, что мы сохранили эту советскую школу студотрядовского движения. Не многие страны на постсоветском пространстве сейчас так много уделяют времени, сил и возможностей белорусским студенческим отрядам. И мы сегодня благодарны главе нашего государства, который лично поддерживает студотрядовское движение. У нас сегодня ребята участвуют на возведении социально значимых объектов. Можно вспомнить, как наши студенческие отряды строили Национальную библиотеку, как по регионам строятся социальные учреждения, наши студенческие отряды там, можно вспомнить БелАЭС, где наши студенческие отряды тоже принимают участие. Мы выезжаем и за пределы Беларуси, в частности, в Российскую Федерацию. Космодром «Восточный», например, тоже наши ребята там трудятся. То есть мы гордимся теми местами, где мы работаем. Конечно же, не могу не вспомнить нашу молодежную стройку прошлого года. Это мемориальный комплекс «Хатынь», где наши студенческие отряды, не только студенческие отряды, волонтерские отряды работали. И в этом году объявлено молодежной стройкой на территории Брестской крепости строительство патриотического центра, наши студенческие отряды пойдут туда работать, волонтеры поедут работать. Екатерина Яцкевич:

Вероника, какие планы? Нам же интересно, что впереди еще у вас.