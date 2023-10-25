В Беларуси проходит оперативный сбор командования Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит в Беларуси. Участие принимают руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, а также другие должностные лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – выработать единые подходы к обучению с учетом направленности подготовки, организации повседневной деятельности. Сбор проходит в два этапа. В рамках первого, практического, участники знакомятся с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в разных условиях обстановки, действиями спецподразделений, работой системы охраны и обороны объектов. Второй этап – теоретический. Во время него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления.

Дмитрий Битный, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Жизнь не стоит на месте, развивается наука, в войска поступает новая техника, которая основана на новых технологических продуктах. И в рамках их применения, обслуживания, хранения с нами в настоящий момент проводятся занятия. Вопрос о подготовке войск оперативного командования тоже не стоит на месте. Нам на данном сборе демонстрируют новые способы, приемы обучения личного состава, которые однозначно по прибытии в войска командиры соединенных частей будут внедрять в систему боевой подготовки.

В конце сбора состоится заседание коллегии Минобороны, где подведут итоги подготовки Вооруженных Сил в этом учебном году, а также определят задачи на следующий.