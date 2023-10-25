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Лукашенко поздравил президента Казахстана с Днём Республики

25 октября 2023 08:02
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Один из важнейших партнеров нашей страны – Казахстан – отмечает День Республики. С национальным праздником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента Казахстана с Днём Республики-1

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко оценивают реализуемые Астаной шаги по укреплению суверенитета и территориальной целостности, масштабные преобразования в экономике, социальной сфере, усилия по выстраиванию конструктивных отношений как внутри многонационального государства, так и во внешней политике:

Лукашенко поздравил президента Казахстана с Днём Республики-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Истоки дружбы наших народов лежат в совместной истории, переплетениях человеческих судеб и выпавших на долю белорусов и казахстанцев в ХХ веке общих испытаниях. У двух стран солидарные подходы к развитию интеграционных процессов, углублению международного партнерства и кооперации, которые находят свое отражение на площадках ведущих мировых форумов. Уверен в том, что атмосфера доверия и понимания, установившаяся между Минском и Астаной, будет и далее способствовать созданию новых возможностей для раскрытия потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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