Лукашенко поздравил президента Казахстана с Днём Республики

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко оценивают реализуемые Астаной шаги по укреплению суверенитета и территориальной целостности, масштабные преобразования в экономике, социальной сфере, усилия по выстраиванию конструктивных отношений как внутри многонационального государства, так и во внешней политике:

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Истоки дружбы наших народов лежат в совместной истории, переплетениях человеческих судеб и выпавших на долю белорусов и казахстанцев в ХХ веке общих испытаниях. У двух стран солидарные подходы к развитию интеграционных процессов, углублению международного партнерства и кооперации, которые находят свое отражение на площадках ведущих мировых форумов. Уверен в том, что атмосфера доверия и понимания, установившаяся между Минском и Астаной, будет и далее способствовать созданию новых возможностей для раскрытия потенциала взаимовыгодного сотрудничества.