Кыргызстан принимает советы глав правительств ШОС и СНГ и заседание Евразийского межправсовета

Сотрудничество по линии ЕАЭС, СНГ и ШОС. В столицу Кыргызстана съезжаются главы правительств стран, входящих в эти интеграционные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь находится на стадии вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. На предыдущем Совете глав государств ШОС Александр Лукашенко отметил, что в непростых условиях, организация вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Эти темы находятся в повестке ряда встреч, запланированных в Бишкеке. Участие в совете глав правительств ШОС и СНГ, заседании Евразийского межправительственного совета примет премьер-министр Беларуси.