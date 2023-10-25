Прямой эфир

Кыргызстан принимает советы глав правительств ШОС и СНГ и заседание Евразийского межправсовета

25 октября 2023 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудничество по линии ЕАЭС, СНГ и ШОС. В столицу Кыргызстана съезжаются главы правительств стран, входящих в эти интеграционные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кыргызстан принимает советы глав правительств ШОС и СНГ и заседание Евразийского межправсовета-1

Беларусь находится на стадии вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. На предыдущем Совете глав государств ШОС Александр Лукашенко отметил, что в непростых условиях, организация вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Эти темы находятся в повестке ряда встреч, запланированных в Бишкеке. Участие в совете глав правительств ШОС и СНГ, заседании Евразийского межправительственного совета примет премьер-министр Беларуси.

Кыргызстан принимает советы глав правительств ШОС и СНГ и заседание Евразийского межправсовета-4

25 октября Роман Головченко провел встречу со своим узбекским коллегой. Стороны договорились актуализировать дорожную карту по развитию сотрудничества между Минском и Ташкентом на ближайшие годы, насытить ее новыми направлениями. В планах – провести форум регионов Беларуси и Узбекистана. Это еще больше поспособствует росту товарооборота и реализации совместных проектов.

# Международное сотрудничество # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси проходит оперативный сбор командования Вооружённых Сил
25 октября 2023 07:38

В Беларуси проходит оперативный сбор командования Вооружённых Сил

Алёна Дзиодзина: «Наш Президент в отношении белорусов – папа, а немалая часть политиков Запада – нерадивые отчимы»
25 октября 2023 07:23

Алёна Дзиодзина: «Наш Президент в отношении белорусов – папа, а немалая часть политиков Запада – нерадивые отчимы»

МГУ имени Кулешова отмечает 110 лет – с юбилеем вуз поздравил Президент Беларуси
25 октября 2023 07:19

МГУ имени Кулешова отмечает 110 лет – с юбилеем вуз поздравил Президент Беларуси