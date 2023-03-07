Почти 33 тысячи минчан получили адресную социальную помощь в 2022 году

Новости Беларуси. Почти 33 тысячи минчан получили адресную социальную помощь, увеличился и средний размер единовременной материальной поддержки. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома подвел итоги 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стало больше и многодетных семей. Их в столице около 16 тысяч. Еще один акцент – развитие безбарьерной среды. За прошлый год было введено 36 объектов по созданию доступной инфраструктуры для инвалидов. Среди самых ярких проектов прошлого года – «Неделя родительской любви» и инициатива «Быть папой сейчас». Оба прошли в столице впервые. Особое внимание в 2022 году уделили вопросам трудоустройства.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В минувшем году к нам обратились свыше 11 тысяч человек. 90 % были охвачены активно мерами содействия занятости. Мы сегодня предоставляем гражданам участие в ярмарках вакансий, в днях предприятий, в днях службы занятости. Такие мероприятия адресные, проводятся для целевых групп населения.