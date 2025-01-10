27 лет, как против нас ввели первые санкции и Беларусь начала свой разворот на Восток – мнение экономического эксперта

Юлия Абухович, экономический эксперт:

27 лет с тех пор, как у нас ввели первые санкции. Они там то чуть-чуть нам давали подышать, санкции ослаблялись, но они никогда не снимались, они всегда приостанавливались с условием, что если что-то, они будут введены опять. Не растерявшись, Республика Беларусь начала свой разворот на Восток. И это приносит свои плоды. И кто больше потерял от этих санкций? Сейчас уже давно такое трендовое слово «выстрел в ногу», в две ноги, в голову, то есть уже не знают, кто куда себя расстрелял. Республика Беларусь при этом не закрылась, не строит из себя обиженного ребенка, она продолжает двигаться. И не мы были инициатором прекращения отношений, мы открыты для дальнейшего сотрудничества.

Подробнее в видео.