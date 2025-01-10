Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступает в силу 11 января
Уже 11 января вступает в силу соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранцы, которые имеют визу одной из двух стран получают право пребывать на территории Союзного государства в течение срока действия разрешительного документа.
Пропуск на территории Беларуси и России будет осуществляться как через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного, воздушного, а также автомобильного сообщений.
В настоящее время документом предусмотрено шесть таких участков. Среди них Гомель — Брянск, Минск – Москва, Витебск – Смоленск, Киев – Санкт-Петербург. Пересечение сухопутной российско-белорусской границы по другим путям будет расцениваться как нарушение.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Таким образом иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют въезд, выезд, пребывание и транзитный проезд по территориям Беларуси и России в визовом режиме и имеют визу государства одной из двух договаривающихся сторон, а также признаваемый обеими странами проездной документ, удостоверяющий личность, получают право спокойно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территориям обоих государств в течение срока действия такой визы.
Действие договора не распространяется на тех, для кого ограничен въезд на территорию Беларуси или России. Срок пребывания иностранцев на территориях Союзного государства считается с даты въезда в одну из стран.