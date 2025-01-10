Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступает в силу 11 января

Уже 11 января вступает в силу соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранцы, которые имеют визу одной из двух стран получают право пребывать на территории Союзного государства в течение срока действия разрешительного документа.

Пропуск на территории Беларуси и России будет осуществляться как через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного, воздушного, а также автомобильного сообщений.

В настоящее время документом предусмотрено шесть таких участков. Среди них Гомель — Брянск, Минск – Москва, Витебск – Смоленск, Киев – Санкт-Петербург. Пересечение сухопутной российско-белорусской границы по другим путям будет расцениваться как нарушение.