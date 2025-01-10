Бал для талантливой молодёжи Брестской области прошёл в Коссовском замке

Коссовский дворец Пусловских, известный своей необычной архитектурой и атмосферой сказки, 10 января был отдан молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом зале прошел новогодний бал, собравший порядка 60 талантливых юношей и девушек из Брестской области. Среди них победители олимпиад, спортивных турниров, авторы инновационных проектов и лауреаты международных конкурсов. Все они блистали в роскошных вечерних платьях и элегантных костюмах.

Танцевальная программа началась с традиционного полонеза, после которого молодые люди закружились в вальсе, лансье, польке и полночной кадрили. Особую атмосферу создал живой оркестр, исполнявший изысканные музыкальные композиции XIX века, которые были популярны на балах того времени.

София Сычева, студентка Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина: Такая возможность выпадает, наверное, раз в жизни. И почувствовать себя действительно героиней из XIX века – это очень здорово, очень необычно. И я уверена, что мы очень надолго запомним эти эмоции, ощущения, атмосферу и все то, что нас окружает. И красивые люди, и красивая атмосфера, сам замок – все, безусловно, прекрасно.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

В таком знакомом объекте, как Коссовский замок, провести данное торжественное мероприятие и, самое главное, попасть на это торжественное мероприятие. Ребята за свои учебные годы очень активно себя проявили и положили не одну медаль, грамоту, не один диплом в копилку именно первого региона. Поэтому это большая заслуга.

Мы уверены, что эти именно ребята, которые сегодня здесь присутствуют, они обязательно сохранят ту историческую память и будут развивать нашу страну, наш первый регион. Только делать его комфортнее, уютнее и еще привлекательнее.

Помимо незабываемых эмоций и ярких впечатлений, участники бала получили уникальные подарки на память об этом дне. Праздничный бал проходит уже в шестой раз и объединяет традиции и современность.