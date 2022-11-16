27 катков и 14 лыжных трасс организуют в Минске этой зимой

Новости Беларуси. В столице зимой оборудуют 14 лыжных трасс, 27 ледовых катков и свыше 30 хоккейных коробок. В Минске завершается подготовка к зимнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покататься на лыжах можно будет в Чижовке, на трассах в Веснянке и на Ваупшасова, а также в парке «Курасовщина» и лесопарке «Медвежино». Появятся трассы и с искусственным снегом. Они предназначены не только для занятий, но и для проведения спортивных мероприятий. Рядом организуют и пункты проката инвентаря.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

С учетом прошлого года мы понимаем, что лыжные трассы с искусственным снегом служат дольше и больше нравятся жителям города. Протяженность трасс – от 800 метров до 5 километров. Достаточное количество инвентаря в учреждениях образования. Что касается пунктов проката на территории города для населения, то это уже традиционные пункты проката, которые оборудованы современным инвентарем.