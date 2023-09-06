250 участников из 30 городов. Фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» торжественно открыли в Смоленске

«Молодежь – за Союзное государство». В Смоленске ярко и с размахом открыли 16-й по счету одноименный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии приняли участие творческие коллективы и парламентарии двух стран.

Форум – важная дискуссионная площадка, где молодые люди обмениваются опытом и делятся своими инициативами для дальнейшего развития Союзного государства. В 2023 году Смоленск собрал более 250 участников из 30 городов. Всех их объединяет стремление к творчеству и укреплению дружбы. Старт фестивалю дало выступление молодых исполнителей. Завтра, 7 сентября, они поборются за главный приз конкурса молодежной песни.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Далеко не каждый желающий попадает на эту сцену, в Смоленск. И это, конечно, свидетельство того, что популярность фестиваля растет. Порядка 200 белорусов будут представлены сегодня на фестивале. Я думаю, что география должна расширяться, должны присоединяться не только белорусские и российские молодые артисты, но и молодежь из других стран.

Артем Туров, депутат Государственной думы Федерального собрания России:

Фестиваль после 15 лет работы переехал в приграничье, где особо чувствуется союзное строительство. И очень нам приятно, что он проходит на смоленской героической земле. Смоленск, как никакой другой город, связывает две страны – Россию и Беларусь – исторически, культурно и логистически. Конечно, нам очень приятно, что фестиваль получил постоянную прописку теперь в нашем городе.