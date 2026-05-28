Новости по тегу #Артем Туров

Страны Глобального Юга и Востока ищут новые точки опоры, и Минск предлагает им честный, равноправный и открытый диалог, где можно не бояться открыто говорить о вызовах, давать оценки и предлагать решения.
По поручению глав государств в Парламентском собрании Беларуси и России создана комиссия по сохранению и защите исторической памяти. Ее возглавят заместители председателя Союзного парламента Вадим Ипатов и Иван Мельников.
«Прежде чем туда лезть, надо подумать: тебе это надо? Это будет способствовать развитию твоей экономики и жизни твоих людей? Они об этом не думают».
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