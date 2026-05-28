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Новости по тегу #Артем Туров

Суверенитет – главный ресурс XXI века! Что обсуждали на конференции в Бресте?
28 мая 2026 18:13

Суверенитет – главный ресурс XXI века! Что обсуждали на конференции в Бресте?

Рачков: мы не позволим допустить фальсификацию истории Великой Отечественной войны
16 июня 2025 10:51

Рачков: мы не позволим допустить фальсификацию истории Великой Отечественной войны

Лукашенко: Украине в Европейском союзе делать нечего
13 апреля 2025 18:30

Лукашенко: Украине в Европейском союзе делать нечего

Артём Туров: Беларуси и России очень важно вместе формировать будущее
24 декабря 2023 18:00

Артём Туров: Беларуси и России очень важно вместе формировать будущее

250 участников из 30 городов. Фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» торжественно открыли в Смоленске
06 сентября 2023 18:48

250 участников из 30 городов. Фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» торжественно открыли в Смоленске

Карпенко: «Работа не прекращалась, она ведётся». Как в Беларуси совершенствуют избирательное законодательство?
25 мая 2023 12:25

Карпенко: «Работа не прекращалась, она ведётся». Как в Беларуси совершенствуют избирательное законодательство?

Упрощение миграционной политики и единые нормы страхования. В Витебске состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания
25 марта 2021 17:27

Упрощение миграционной политики и единые нормы страхования. В Витебске состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания

От генетики до космических программ. Рассказываем о совместных проектах белорусских и российских учёных
15 декабря 2019 20:56

От генетики до космических программ. Рассказываем о совместных проектах белорусских и российских учёных

Михаил Орда: многие наблюдатели занимались собственным политическим пиаром
18 ноября 2019 16:22

Михаил Орда: многие наблюдатели занимались собственным политическим пиаром

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ
28 ноября 2018 18:16

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ