В Украине планируют сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев

В Украине женщинам предлагают выходить на работу сразу после родов. Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики рассматривает сокращение декретного отпуска с трех лет до четырех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты планируют включить закон в проект нового Трудового кодекса. По мнению авторов законопроекта, нормы должны стимулировать ранний выход женщин на рынок труда, в условиях нехватки рабочих рук из-за мобилизации.