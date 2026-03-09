В Украине планируют сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев

В Украине женщинам предлагают выходить на работу сразу после родов. Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики рассматривает сокращение декретного отпуска с трех лет до четырех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты планируют включить закон в проект нового Трудового кодекса. По мнению авторов законопроекта, нормы должны стимулировать ранний выход женщин на рынок труда, в условиях нехватки рабочих рук из-за мобилизации.
Инициатива уже вызвала бурную реакцию профсоюзов, которые напомнили, что Конституция Украины запрещает сужать уже предоставленные гарантии и права работников. К тому же в стране остро не хватает детских садов и яслей. А в тех учреждениях, которые все еще работают, либо нет условий для содержания детей, либо находятся укрытия для гражданских.
Несмотря на это, украинские депутаты все же рекомендовали принять документ за основу. При этом всего неделю назад Верховная рада приняла закон о социальных гарантиях для военных, сохранив за ними рабочее место на время службы.