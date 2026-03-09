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В НАТО начинаются масштабные учения с участием 25 тыс. военных из 14 стран

09 марта 2026 14:20
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Североатлантический альянс разворачивает масштабные маневры у границ Союзного государства при участии 25 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО. Они продлятся до 19 марта и охватят огромную территорию от Норвегии до Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАТО начинаются масштабные учения с участием 25 тыс. военных из 14 стран-2

Основные действия развернутся в арктических условиях. Официально Пентагон и Брюссель заявляют, что цель учений – укрепление обороноспособности Норвегии и союзников. Однако маневры также подразумевают подготовку гражданских лиц, предприятий и больниц к приему раненых с линии фронта.

Основные наземные и воздушные учения пройдут в Норвегии и Финляндии. На море тренировки состоятся в прибрежных районах Норвегии. Кроме того, будут проводиться воздушные операции над всеми скандинавскими странами и морские учения в Северной Атлантике.

# НАТО

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