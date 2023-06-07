Прямой эфир

В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта

07 июня 2023 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Полоцком государственном университете начал работу VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместная разработка студентов информационных технологий и механико-технологического факультета.

Ноу-хау увидел Виктор Пралич.

В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта-1

Виктор Пралич, корреспондент:
VR-технологии последнее время все активнее проникают чуть ли не во все сферы нашей жизни. Если когда-то это было обычным развлечением, то сегодня это требование. Особенно при подготовке узких специалистов.

В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта-4

Станция технического обслуживания автомобилей для студентов ПГУ выглядит теперь в 3D-модели. Прибор панелей, инструменты автослесаря, днище кузова. На разработку проекта ушло около четырех месяцев. Чтобы увидеть машину изнутри, достаточно надеть VR-шлем и контроллеры.

В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта-7

Артем Грибанов, студент Полоцкого государственного университета:
Это поможет упростить процесс, потому что допускать человека, который может что-то сломать, довольно опасно. А здесь ломай на здоровье, сколько бы ты ошибок ни допустил, система просто укажет, где ты сделал неправильно. Ты сможешь посмотреть и потом исправить. Также за счет того, что программа довольно легко перезапускается, можно людей менять, все могут спокойно пройти и попробовать.

Разработчики с гордостью признаются, что подобный центр – единственный в нашей стране. Кроме практической помощи будущим инженерам, тренажер – еще и правая рука преподавателя. Система сама указывает на ошибки студента и ставит ему оценку.

В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта-10

Татьяна Вигерина, заведующая кафедрой Полоцкого государственного университета:
Целью создания данной лаборатории по подготовке специалистов по техническому обслуживанию автомобилей являлось усовершенствование процесса подготовки специалистов и замены ряда трудоемких, материалоемких операций, выполнение их в виртуальной реальности. То есть студенты могут воспроизвести образовательные сценарии по выполнению технического обслуживания, что затруднительно выполнять на практике. Тем самым выработать алгоритм.

В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта-13

Функциональность центра будет совершенствоваться. Операции по техническому обслуживанию авто дополнят, к примеру, ремонтом двигателя. А в перспективе на базе VR-лаборатории смогут изучать и правила дорожного движения.

Виктор Пралич:
Центр виртуальной реальности – это уже третья разработка полоцких студентов в этом учебном году. Не так давно ребята представили программный комплекс для центра безопасности МЧС в Витебске. Тренажер называется «Пагубные привычки».

# Высшее образование в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Орда назвал дело Международной организации труда против Беларуси манипуляцией и фальсификацией
07 июня 2023 11:49

Михаил Орда назвал дело Международной организации труда против Беларуси манипуляцией и фальсификацией

Единый день депутата в Минске: куда можно обратиться и с какими проблемами?
07 июня 2023 10:57

Единый день депутата в Минске: куда можно обратиться и с какими проблемами?

«Нужно всё-таки вспомнить службу». Офицеров запаса призвали из Октябрьского района Минска на сборы
07 июня 2023 10:54

«Нужно всё-таки вспомнить службу». Офицеров запаса призвали из Октябрьского района Минска на сборы