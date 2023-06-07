В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта
Новости Беларуси. В Полоцком государственном университете начал работу VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместная разработка студентов информационных технологий и механико-технологического факультета.
Ноу-хау увидел Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
VR-технологии последнее время все активнее проникают чуть ли не во все сферы нашей жизни. Если когда-то это было обычным развлечением, то сегодня это требование. Особенно при подготовке узких специалистов.
Станция технического обслуживания автомобилей для студентов ПГУ выглядит теперь в 3D-модели. Прибор панелей, инструменты автослесаря, днище кузова. На разработку проекта ушло около четырех месяцев. Чтобы увидеть машину изнутри, достаточно надеть VR-шлем и контроллеры.
Артем Грибанов, студент Полоцкого государственного университета:
Это поможет упростить процесс, потому что допускать человека, который может что-то сломать, довольно опасно. А здесь ломай на здоровье, сколько бы ты ошибок ни допустил, система просто укажет, где ты сделал неправильно. Ты сможешь посмотреть и потом исправить. Также за счет того, что программа довольно легко перезапускается, можно людей менять, все могут спокойно пройти и попробовать.
Разработчики с гордостью признаются, что подобный центр – единственный в нашей стране. Кроме практической помощи будущим инженерам, тренажер – еще и правая рука преподавателя. Система сама указывает на ошибки студента и ставит ему оценку.
Татьяна Вигерина, заведующая кафедрой Полоцкого государственного университета:
Целью создания данной лаборатории по подготовке специалистов по техническому обслуживанию автомобилей являлось усовершенствование процесса подготовки специалистов и замены ряда трудоемких, материалоемких операций, выполнение их в виртуальной реальности. То есть студенты могут воспроизвести образовательные сценарии по выполнению технического обслуживания, что затруднительно выполнять на практике. Тем самым выработать алгоритм.
Функциональность центра будет совершенствоваться. Операции по техническому обслуживанию авто дополнят, к примеру, ремонтом двигателя. А в перспективе на базе VR-лаборатории смогут изучать и правила дорожного движения.
Виктор Пралич:
Центр виртуальной реальности – это уже третья разработка полоцких студентов в этом учебном году. Не так давно ребята представили программный комплекс для центра безопасности МЧС в Витебске. Тренажер называется «Пагубные привычки».