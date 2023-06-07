В ПГУ появился VR-центр подготовки специалистов по техобслуживанию автотранспорта

Виктор Пралич, корреспондент: VR-технологии последнее время все активнее проникают чуть ли не во все сферы нашей жизни. Если когда-то это было обычным развлечением, то сегодня это требование. Особенно при подготовке узких специалистов.

Станция технического обслуживания автомобилей для студентов ПГУ выглядит теперь в 3D-модели. Прибор панелей, инструменты автослесаря, днище кузова. На разработку проекта ушло около четырех месяцев. Чтобы увидеть машину изнутри, достаточно надеть VR-шлем и контроллеры.

Артем Грибанов, студент Полоцкого государственного университета:

Это поможет упростить процесс, потому что допускать человека, который может что-то сломать, довольно опасно. А здесь ломай на здоровье, сколько бы ты ошибок ни допустил, система просто укажет, где ты сделал неправильно. Ты сможешь посмотреть и потом исправить. Также за счет того, что программа довольно легко перезапускается, можно людей менять, все могут спокойно пройти и попробовать.

Разработчики с гордостью признаются, что подобный центр – единственный в нашей стране. Кроме практической помощи будущим инженерам, тренажер – еще и правая рука преподавателя. Система сама указывает на ошибки студента и ставит ему оценку.