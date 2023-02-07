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«24 часа, и чтобы тебя здесь не было». С чем столкнулась белоруска после смерти гражданского мужа?

07 февраля 2023 19:54
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Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«24 часа, и чтобы тебя здесь не было». С чем столкнулась белоруска после смерти гражданского мужа?-1

Ольга Маевская, адвокат:
Казалось бы, сегодня есть штамп в паспорте, нет штампа – значение не имеет. Расскажу историю, с которой ко мне недавно обратились за юридической помощью. В октябре 2022 года должно было исполниться 20 лет, как люди проживают вместе гражданским браком. Они стали встречаться, проживать, жили в его однокомнатной квартире, брак не регистрировали. Просто, как все говорят, будут дети, тогда зарегистрируем. Не получилось. Он внезапно умирает, а она проживает в его однокомнатной квартире. Она там не зарегистрирована. Она всю жизнь ему помогала материально, содержала. У нее – работа, у него – не всегда. Они сделали ремонт в этой квартире. На следующий день после того, как она его похоронила, появился племянник и говорит: «24 часа, и чтобы тебя здесь не было. У него еще административный штраф – тоже заплати, пожалуйста. Это же он тебя на машине возил, а не сам ездил – в твоих интересах».

«24 часа, и чтобы тебя здесь не было». С чем столкнулась белоруска после смерти гражданского мужа?-4

Ольга Шерснева:
Получается, что просто брак нужен для того, чтобы в итоге потом отжать эту недвижимость?

Ольга Маевская:
Не для того, чтобы отжать квартиру – это предыстория. Вопрос с квартирой был урегулирован в судебном порядке, там вопрос возник о компенсации. Проблема в другом. Когда они урегулировали вопрос с племянником, все-таки все хорошо получилось, сравнительно недавно звонит мне эта женщина и говорит: «Ольга Владимировна, у меня проблема. Я его захоронила. Мы всю жизнь прожили вместе, почти 20 лет, я хочу быть похоронена рядом с ним. Мне разъяснили, что поскольку мы чужие люди, это невозможно».

«24 часа, и чтобы тебя здесь не было». С чем столкнулась белоруска после смерти гражданского мужа?-7

Денис Северов, магистр психологии:
Заметьте, как меняется настроение, когда человек говорит о чувствах, эмоциях, ни о каких-то сухих фактах, о том, что нам нужно это, а когда мы говорим про чувства, эмоции, близость.

Ольга Маевская:
Ведь проблема не только в имуществе, проблема в этих взаимоотношениях. То есть они прожили долго, она не планирует, по крайней мере, на данный момент строить какую-то новую семью. Для нее это стало проблемой – отсутствие штампа в паспорте, и не только из-за жилья, даже из-за таких моментов, которые для нее значимы.

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# Брак и семья # общество # Ольга Маевская # Ольга Шерснёва # Денис Северов # Фотофакт

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