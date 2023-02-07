«24 часа, и чтобы тебя здесь не было». С чем столкнулась белоруска после смерти гражданского мужа?
Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Маевская, адвокат:
Казалось бы, сегодня есть штамп в паспорте, нет штампа – значение не имеет. Расскажу историю, с которой ко мне недавно обратились за юридической помощью. В октябре 2022 года должно было исполниться 20 лет, как люди проживают вместе гражданским браком. Они стали встречаться, проживать, жили в его однокомнатной квартире, брак не регистрировали. Просто, как все говорят, будут дети, тогда зарегистрируем. Не получилось. Он внезапно умирает, а она проживает в его однокомнатной квартире. Она там не зарегистрирована. Она всю жизнь ему помогала материально, содержала. У нее – работа, у него – не всегда. Они сделали ремонт в этой квартире. На следующий день после того, как она его похоронила, появился племянник и говорит: «24 часа, и чтобы тебя здесь не было. У него еще административный штраф – тоже заплати, пожалуйста. Это же он тебя на машине возил, а не сам ездил – в твоих интересах».
Ольга Шерснева:
Получается, что просто брак нужен для того, чтобы в итоге потом отжать эту недвижимость?
Ольга Маевская:
Не для того, чтобы отжать квартиру – это предыстория. Вопрос с квартирой был урегулирован в судебном порядке, там вопрос возник о компенсации. Проблема в другом. Когда они урегулировали вопрос с племянником, все-таки все хорошо получилось, сравнительно недавно звонит мне эта женщина и говорит: «Ольга Владимировна, у меня проблема. Я его захоронила. Мы всю жизнь прожили вместе, почти 20 лет, я хочу быть похоронена рядом с ним. Мне разъяснили, что поскольку мы чужие люди, это невозможно».
Денис Северов, магистр психологии:
Заметьте, как меняется настроение, когда человек говорит о чувствах, эмоциях, ни о каких-то сухих фактах, о том, что нам нужно это, а когда мы говорим про чувства, эмоции, близость.
Ольга Маевская:
Ведь проблема не только в имуществе, проблема в этих взаимоотношениях. То есть они прожили долго, она не планирует, по крайней мере, на данный момент строить какую-то новую семью. Для нее это стало проблемой – отсутствие штампа в паспорте, и не только из-за жилья, даже из-за таких моментов, которые для нее значимы.
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