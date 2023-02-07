Настояла на том, чтобы мужчина сделал предложение. Всегда ли брак на пользу отношениям?

Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Официально выходить второй раз замуж не спешила»

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Жили они долго и счастливо. Обычно так заканчиваются сказки – пышной свадьбой главных героев. Одно дело, когда ты жених и невеста и совсем другое, когда муж и жена, и там уже не до сказки. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вдруг жених предъявляет кучу претензий, у невесты свой список запросов. Влюбленность прошла, а что же дальше? Наталья Надольская:

У нас есть история. Наша героиня не смогла, к сожалению, лично поделиться своими переживаниями. Краткий пересказ. Наталья и Андрей были самой обычной парой, встречались уже два года, дело шло к свадьбе. Наташа мечтала о детях, он сделал ей предложение. В браке пара прожила 10 лет и тихо развелась. Каждый построил новые отношения. Правда, Наташа сделала выводы и официально выходить второй раз замуж не спешила. С новым суженным Кириллом они прожили почти 17 лет, но брак был фактически гостевым. Встречались, ходили в кино, какие-то совместные ужины, помогали решать друг другу свои проблемы. Сразу после свадьбы начались проблемы

Ольга Шерснева:

В какой-то момент Наталья поняла, что бегать друг к другу в гости уже как бы стыдно и настояла на том, чтобы мужчина сделал все-таки предложение. Он вроде бы был не против и все-таки решился. Чаяния Натальи не оправдались, сразу после свадьбы, совместного съезда и жизни в этой квартире, начались проблемы. Оказалось, муж – просто настоящий Плюшкин и тащит домой все что ни попадя. В итоге чистенькая квартира Натальи превратилась в свалку. Она пыталась с этим бороться, ничего не выходило, и однажды во время ссоры муж поднял на нее руку. Наталья Надольская:

Не надо было выходить второй раз замуж. Предчувствия Натальи ее не обманули. Годы совместного счастья как будто бы испарились, сейчас пара в состоянии развода. Однако муж на вполне законных правах потребовал отказаться от участия в нашей программе. Наталья согласилась. Живут они пока вместе, но разве же это жизнь? Важно понимать, что есть хорошие отношения, а есть брак – это разные вещи

Денис Северов, магистр психологии:

Очень важно четко понимать, что есть отношения хорошие, позитивные, положительные, а есть брак – это разные вещи. Не нужно гнаться именно за кем-то, чтобы кто-то сделал предложение. Часто бывает такое убеждение, что мужчины или женщины – это на всю жизнь, и люди страдают десятилетиями. Наталья Надольская:

Светлана, как вам история? На чьей вы стороне?