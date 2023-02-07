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Настояла на том, чтобы мужчина сделал предложение. Всегда ли брак на пользу отношениям?

07 февраля 2023 19:49
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Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Официально выходить второй раз замуж не спешила»

Настояла на том, чтобы мужчина сделал предложение. Всегда ли брак на пользу отношениям?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Жили они долго и счастливо. Обычно так заканчиваются сказки – пышной свадьбой главных героев. Одно дело, когда ты жених и невеста и совсем другое, когда муж и жена, и там уже не до сказки.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вдруг жених предъявляет кучу претензий, у невесты свой список запросов. Влюбленность прошла, а что же дальше?

Наталья Надольская:
У нас есть история. Наша героиня не смогла, к сожалению, лично поделиться своими переживаниями. Краткий пересказ. Наталья и Андрей были самой обычной парой, встречались уже два года, дело шло к свадьбе. Наташа мечтала о детях, он сделал ей предложение. В браке пара прожила 10 лет и тихо развелась. Каждый построил новые отношения. Правда, Наташа сделала выводы и официально выходить второй раз замуж не спешила. С новым суженным Кириллом они прожили почти 17 лет, но брак был фактически гостевым. Встречались, ходили в кино, какие-то совместные ужины, помогали решать друг другу свои проблемы.

Сразу после свадьбы начались проблемы

Настояла на том, чтобы мужчина сделал предложение. Всегда ли брак на пользу отношениям?-4

Ольга Шерснева:
В какой-то момент Наталья поняла, что бегать друг к другу в гости уже как бы стыдно и настояла на том, чтобы мужчина сделал все-таки предложение. Он вроде бы был не против и все-таки решился. Чаяния Натальи не оправдались, сразу после свадьбы, совместного съезда и жизни в этой квартире, начались проблемы. Оказалось, муж – просто настоящий Плюшкин и тащит домой все что ни попадя. В итоге чистенькая квартира Натальи превратилась в свалку. Она пыталась с этим бороться, ничего не выходило, и однажды во время ссоры муж поднял на нее руку.

Наталья Надольская:
Не надо было выходить второй раз замуж. Предчувствия Натальи ее не обманули. Годы совместного счастья как будто бы испарились, сейчас пара в состоянии развода. Однако муж на вполне законных правах потребовал отказаться от участия в нашей программе. Наталья согласилась. Живут они пока вместе, но разве же это жизнь?

Важно понимать, что есть хорошие отношения, а есть брак – это разные вещи

Настояла на том, чтобы мужчина сделал предложение. Всегда ли брак на пользу отношениям?-7

Денис Северов, магистр психологии:
Очень важно четко понимать, что есть отношения хорошие, позитивные, положительные, а есть брак – это разные вещи. Не нужно гнаться именно за кем-то, чтобы кто-то сделал предложение. Часто бывает такое убеждение, что мужчины или женщины – это на всю жизнь, и люди страдают десятилетиями.

Наталья Надольская:
Светлана, как вам история? На чьей вы стороне?

Настояла на том, чтобы мужчина сделал предложение. Всегда ли брак на пользу отношениям?-10

Светлана Шиманская, деятель искусств, член Белорусского союза женщин:
Я ни на чьей стороне, потому что в этой истории обе стороны, может быть, в чем-то не досмотрели. Потому что, во-первых, со стороны Натальи надо было тщательнее наблюдать, выбирать своего мужчину. Потому что все это на этапе ухаживаний видно, и не надо оправдывать, сочинять образ любимого человека. Надо принимать человека таким, какой он есть. Если он подходит, с ним душе комфортно, гармоничные отношения, можно пробовать дальше, но ни на что закрывать глаза не надо.

Наталья Надольская:
Мне кажется, в этой истории все логично и понятно, почему кто-то когда-то решил, что если ты один раз вышла замуж, то должна жить в браке долго и счастливо 20-30 лет. Они достаточно прожили вместе: 17 лет – отличный опыт, можно развестись и жить дальше. Почему, откуда у нас такая установка, что если любовь, то одна и на всю жизнь, если брак, то только один раз? Господи, пять раз можно жениться и разводиться.

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# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Ольга Шерснёва # Денис Северов # Светлана Шиманская # Фотофакт

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