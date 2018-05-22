22 мая: Что было. Взрыв под Минском/Наркотики: отделим «мух» от «котлет»/Санкции без пользы

Не первый гром

Утро началось с сообщения о взрыве на предприятии по производству битума в Королев Стане под Минском. Пострадали четверо, их оперативно доставили в больницу. Дай Бог им толковых врачей и выздоровления! А спасатели, следователи и эксперты позже расскажут, что там случилось. Скорее всего, опять где-то чего-то недоглядели. Ведь после трагедии в российском Кемерово вроде повально все объекты осмотрели и у нас. Но проверяй – не проверяй, все равно где-нибудь рванет или вспыхнет. Не исключена и чья-нибудь безалаберность. К сожалению, подобные ЧП у нас не редкость. Год назад произошел взрыв на Скидельском сахарном заводе. Погибли люди при ЧП на Лынтупском спиртзаводе несколько лет назад. Но больше всего жертв принесла производственная авария на «Пинскдреве» – 14 смертей. Что со всем этим делать? Как мы знаем, в стране отказались от бесконечных проверок, особенно по линии МЧС и санслужб. Директора и бизнес – это правда –вздохнули с облегчением. Однако никто не снимал с них ответственность за происходящее в цехах и коллективах. Если каждый станет соблюдать технологию, не будет зевать или пить на работе, все мы в итоге будем целее.

Статья 328 УК: каждому своё

Статья 328 Уголовного кодекса РБ, которая в последнее время пережила жаркие дискуссии в обществе, разборки в парламенте и даже материнскую голодовку, сегодня обсуждалась на встрече Президента с главой МВД Шуневичем. Александр Лукашенко, ранее требовавший ужесточения антинаркотического законодательства, призвал более взвешенно подходить к решению этой проблемы и разделять все-таки ответственность потребителей и поставщиков наркотиков. «Я настаивал на усилении законодательства и требований, особенно к тем, кто производит и поставляет сюда наркотики. Нам строго надо дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. В этой части мы может где-то ошиблись», – сказал Президент министру. Надо полагать, эти слова послужат ясным сигналом белорусским парламентариям при внесении ими изменений в законодательство. Новый вариант статьи, как было обещано, может быть принят уже на этой сессии.

Сотрудничество без ограничений

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с группой послов по особым поручениям стран, входящих в «Восточное партнерство». Как и можно было предположить, разговор шел о развитии плодотворного политического и экономического сотрудничества Беларуси со странами ЕС, признаки которого стали явно просматриваться в последнее время. Надо думать, к общему удовлетворению и пользе. В этом контексте был естественным призыв министра к отмене остающихся ограничительных мер ЕС в отношении нашей страны. «Мы сожалеем, что Евросоюз продлил ограничительные меры, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать снять остающиеся ограничительные меры», – сказал глава белорусской дипломатии.

Позиция нашего МИДа должна быть предельно понятной партнерам из Евросоюза. Жизнь показала, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесли гораздо больше плюсов обеим сторонам и региону в целом, чем предыдущие два десятилетия санкций и подозрений. Наметившийся разворот только требует закрепления. И первым шагом может быть снятие этих бесполезных ограничений.

В.Д.