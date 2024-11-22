Экскурсии, новые проекты и откровенные беседы – как Могилёв встретил «Марафон единства»?

«Марафон единства» встречает Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На два дня центральные улицы и крупные площадки областного центра заполнили звуки музыки, ароматы белорусской кухни, экскурсии, выставки, бизнес-встречи и мастер-классы. С середины октября каждую неделю в маршруте мультиплатформенного праздника новый город и новая аудитория: гостей уже принимали Молодечно, Жлобин, Пинск, Бобруйск, Гомель, Могилев. В общей сложности республиканская общественно-культурная акция «Марафона единства» уже объединила более 1 миллиона 360-ти тысяч человек. И это не считая 15-тысячной «Минск-Арены» в День народного единства, откуда по всей Беларуси разошлись праздничные импульсы, сформированные в новый масштабный фестиваль широкого формата. Подробности в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Александр Студнев, председатель Могилевского городского исполнительного комитета:

Каждый из нас понимает важность такого мероприятия, а самое главное – мы понимаем, что мы делаем это вместе и сообща. И наша единая цель – это сильная и процветающая страна. И мы точно понимаем и знаем, что это нам надо!

Анастасии Ярощик-Корниенко, корреспондент:

С каждой остановкой марафона белорусские города становятся еще ближе, принимая эстафету праздника, раскрывают свою формулу успеха. Одна из первых экскурсий – на «Могилевлифтмаш».

Цеха белорусских флагманов в объективах фото-, видеокамер и мобильных телефонов. Впервые производственное закулисье промышленного гиганта открыто для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей. Уникальная возможность стать за станок и увидеть как создается деталь для отечественного лифта, и вот то самое чувство единства и гордости за такие производства. Завод производит современные лифты, роторные парковки – их возможности впечатляют. Так было не всегда. Здесь хорошо помнят затяжную паузу в начале 1990-х. Крутой поворот в биографии предприятия случился в начале 2000-х, после визита главы государства. С праздником завод поздравили и коллеги из Санкт-Петербурга, где работает совместное предприятие. Жанет о «Марафоне единства»: всем преподнесли подарок, как никогда мы в нём нуждались – подробности здесь.

Олег Коптяев, генеральный директор ООО «МЛМ Невский Лифт»:

Желаем и в дальнейшем заводу «Могилевлифтмаш» покорения новых высот, а жителям Республики Беларусь – процветания и благополучия.

Вместе «Одно дело делаем». Производственную мощь дополняет «Могилевхимволокно». В гости приехали партнеры. Многие годы предприятия работают вместе, но чтобы вот так близко коллективами обсудить возможности и перспективы – это впервые. Теперь производственному единению слагают даже песни, а с ней и дело идет быстрее. Производственные цеха предприятий Могилёва открыли для блогеров. Подробности здесь.

За 30-летний путь суверенного пути в Беларуси сделано многое. В стране сохранили предприятия, поставили на рельсы сельское хозяйство, обеспечили себя продуктами питания, завоевали международный авторитет. И все это сделано руками белорусов. Премьера в афише марафона – проект «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент». Новый формат объединит людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей государственности. Первым спикером проекта стал Александр Радьков.