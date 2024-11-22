Более 150 борцов вольного стиля спорят за награды Кубка Беларуси

Это заключительные соревнования в 2024 году. Правда, уже в начале 2025-го борцов ожидает целая череда серьезных стартов. Чтобы отобраться на континентальное первенство, необходимо проявить себя на чемпионате страны, мемориале Медведя и Кубке Ярыгина. Все эти турниры пройдут в феврале и марте. 22 ноября на Кубке Беларуси состоялись предварительные и утешительные поединки.

Иван Янковский, старший тренер национальной команды по вольной борьбе:

Много интересных схваток, где-то неожиданных, где-то эмоциональных. Много молодежи мы просматриваем, берем на карандаш, будем с ними работать. Мы должны смотреть вперед, на перспективу, просматривать ребят подходящих. Чтобы уже к 2028 году их подвести к отбору на Олимпийские игры. То есть мы уже понимаем, что нужно уделить внимание молодежи и нужно с 2025 года начинать упорно трудиться с ними. У нас хороший тренерский штаб, который умеет решать главные задачи не только чемпионата мира и Европы, но и Олимпийских игр.

На Кубке Беларуси участники разыграют 20 комплектов наград. Все финалы пройдут в 23 ноября. Отметим, лидеры женской сборной – Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина – с новыми силами входят в очередной олимпийский цикл и будут готовиться к Лос-Анджелесу.