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Президент поручил МЧС Беларуси проверить все торговые центры

26 марта 2018 14:03
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Новости Беларуси. После пожара в Кемерово по поручению Президента Александра Лукашенко МЧС Беларуси проверит все торговые центры в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Президент поручил МЧС Беларуси проверить все торговые центры-1

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Глава государства сделал поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям разработать комплексный план и до конца марта организовать проверки по данным объектам. Во все области будут направлены работники министерства для организации этой работы. Прежде всего, мы будем смотреть вопросы обеспечения безопасности объекта, пути эвакуации, работу систем безопасности, автоматики, пожаротушения. Вопросы обучения персонала.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Владимир Ващенко

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