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На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан

22 мая 2018 07:41
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Новости Беларуси. ЧП произошло на предприятии по производству битума в деревне Королёв Стан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан-1

После взрыва начался пожар. Информация в МЧС поступила в 8.55 утра. На место выехали 16 единиц пожарной техники. К этому времени возгорание локализовано. Но спасатели продолжают работать на месте.

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан-4

Известно, что в результате ЧП пострадали 4 человека. С различными травмами они доставлены в больницу. Только что мы получили комментарий представителя МЧС.

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан-7

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В 8:55 спасателям поступило сообщение о взрыве здания в Королёв Стане. На месте работало около 16 единиц техники, ликвидировали пожар спасатели. В результате происшествия пострадали 4 человека, они доставлены в учреждение здравоохранения. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан-10

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан-12

# Взрыв # происшествия # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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