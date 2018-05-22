На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан

Новости Беларуси. ЧП произошло на предприятии по производству битума в деревне Королёв Стан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва начался пожар. Информация в МЧС поступила в 8.55 утра. На место выехали 16 единиц пожарной техники. К этому времени возгорание локализовано. Но спасатели продолжают работать на месте.

Известно, что в результате ЧП пострадали 4 человека. С различными травмами они доставлены в больницу. Только что мы получили комментарий представителя МЧС.