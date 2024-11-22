Германия начала подготовку к масштабной войне – немецкие СМИ

И вот очередное подтверждение. Германия начала подготовку к масштабной войне. Вначале об этом сообщило крупное немецкое издание. А затем и Минобороны страны. Там рассказали о существовании плана на случай военного конфликта с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе тысяча страниц, большая часть информации скрыта от посторонних глаз. Но кое-что журналистам все же удалось разведать. В частности, в тексте содержится список зданий, объектов и учреждений Германии, которые заслуживают особой защиты в случае боевых действий. Там же перечень дорог и железнодорожных маршрутов, по которым страны НАТО будут перебрасывать силы на восток.

К возможной чрезвычайной ситуации Бундесвер начал готовить предприятия и компании. Некоторых сотрудников обучают вождению грузовиков, фирмы запасаются дизельными генераторами и составляют планы действий на случай кризиса. Несмотря на внушительный объем документа, в Минобороны ФРГ считают его незавершенным. Он открыт для дополнений.