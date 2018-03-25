В сети появилось видео пожара в торговом центре в Кемерово

Новости России. Пожар в торговом центре в Кемерово произошёл в обеденное время 25 марта.

По предварительной информации, жертвами трагедии стали 4 человека. Как сообщают российские издания, в огне погибли три ребенка и женщина, 26 человек пострадали. По информации Следственного комитета России, тела четырех погибших обнаружили в игровой комнате. Люди погибли от отравления продуктами горения.