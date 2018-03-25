В сети появилось видео пожара в торговом центре в Кемерово

Новости России. Пожар в торговом центре в Кемерово произошёл в обеденное время 25 марта.
Новости России. Пожар в торговом центре в Кемерово произошёл в обеденное время 25 марта.
По предварительной информации, жертвами трагедии стали 4 человека. Как сообщают российские издания, в огне погибли три ребенка и женщина, 26 человек пострадали. По информации Следственного комитета России, тела четырех погибших обнаружили в игровой комнате. Люди погибли от отравления продуктами горения.
На месте пожара работает более 50 единиц техники и более 200 человек. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП, на которых с трудом можно что-то рассмотреть: из здания идет густой дым, а возле торгового объекта – машины скорой помощи.