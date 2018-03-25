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В сети появилось видео пожара в торговом центре в Кемерово

25 марта 2018 14:17
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Новости России. Пожар в торговом центре в Кемерово произошёл в обеденное время 25 марта.

В сети появилось видео пожара в торговом центре в Кемерово-1

По предварительной информации, жертвами трагедии стали 4 человека. Как сообщают российские издания, в огне погибли три ребенка и женщина, 26 человек пострадали. По информации Следственного комитета России, тела четырех погибших обнаружили в игровой комнате. Люди погибли от отравления продуктами горения.

В сети появилось видео пожара в торговом центре в Кемерово-4

На месте пожара работает более 50 единиц техники и более 200 человек. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП, на которых с трудом можно что-то рассмотреть: из здания идет густой дым, а возле торгового объекта – машины скорой помощи.

В сети появилось видео пожара в торговом центре в Кемерово-7

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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