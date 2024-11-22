Мурманская область заинтересована в приобретении белорусской пассажирской техники и БЕЛАЗов

Новые пути кооперации регионов Беларуси и России! Мурманская область заинтересована в приобретении нашей пассажирской техники, а также карьерных самосвалов БЕЛАЗ, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особая стратегическая сфера взаимодействия – перевалка грузов через северные морские порты. Проект для белорусов уже в стадии реализации. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он возглавляет делегацию, визит которой сегодня начался. Гости уже посетили индустриальный парк «Великий камень», где ознакомились с организацией его работы и резидентами. Кроме того среди сфер интересов – аквакультура. В планах также посещение таких крупных машиностроительных холдингов Беларуси как МАЗ, «Амкодор» и «Белкоммунмаш».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: Все решения о чем мы договариваемся – они активно реализуются. Например, на улицах Мурманской области ездит общественный транспорт около 200 единиц – производства Беларуси. У нас работают 300 БЕЛАЗов, карьерные самосвалы. Буквально пару недель назад мы открывали в Мурманской области новый центр обслуживания сервиса БЕЛАЗ. В следующем году огромный объем техники, также будет поставлен для наших горнодобывающих компаний. Активно идет работа по перевалке тех грузов, которые есть. Конечно, для нас один из ключевых стратегических объектов – это строительство большого порта к практической реализации этой работы.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области (Россия):

Мурманский порт обладает уникальными преимуществами, такими как: выход прямой в мировой океан, незамерзающий круглогодичный порт, неограниченные размеры судов могут заходить в наш порт. Конечно, у нас колоссальный транзитный потенциал нашего порта, поэтому это очень важный проект для белорусских коллег в качестве транзита. Для нас важен в качестве Северного морского пути и базового порта для развития Северного пути.

Также сотрудничество Беларуси и Мурманской области обсудили на заседании совместной рабочей группы в Мингорисполкоме. В центре внимания – вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставок техники и рыбопромышленного комплекса. По итогам встречи подписан ряд двусторонних документов.