Пострадавшие во время взрыва на Скидельском сахарном комбинате доставлены в Республиканский ожоговый центр в Минске

Новости Беларуси. И начнем выпуск с последних новостей с места ЧП на сахарном заводе в Скиделе.

Троих пострадавших во время взрыва на предприятии доставили в республиканский ожоговый центр в Минске.

Такое решение принято на расширенном консилиуме специалистов в гродненской больнице скорой помощи, куда были доставлены 5 пациентов.

Состояние всех в настоящее время оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ожоги тела от 50 % и выше, а также боротравмы. Необходимая медицинская помощь была оказана оперативно,

врачи приложили все усилия, чтобы спасти их жизни. Напомню, взрыв на сахарном комбинате прогремел ночью.

Возгорания после взрыва не было, однако стены помещения частично деформированы. Повреждены также окна и двери. Работы в цеху в приостановлены.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего, в том числе причин, допрашиваются руководители, работники предприятия.

Изъята документация по охране труда и технике безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси.

Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пяти пострадавших работниц, планируется проведение ряда специальных и технических экспертиз. Кроме того, принимаются меры для установления ущерба, причинённого предприятию.

Следственно-оперативные группы продолжают работать на месте инцидента. По факту ЧП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.