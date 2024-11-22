Учащиеся минских колледжей отметили «День первокурсника»

Зачетный старт. В Минске организовали «День первокурсника» для учащихся колледжей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке футбольного манежа собрались более 5 тысяч молодых людей. Это будущие кадры различных сфер экономики столицы и ведущих предприятий. Напутственные слова для ребят прозвучали от представителей организаций. Торжественным стартом стало подписание символической зачетной книжки. Для учащихся подготовили праздничную концертную программу. На сцене выступили популярные исполнители. Завершилось мероприятие большой молодежной дискотекой.

– Это позитивно, какое-то новое мероприятие для нас, новые воспоминания после этого мероприятия.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома: Впервые в городе Минске мы решили провести для первокурсников столичных колледжей такое мероприятие, которое позволит им ближе познакомиться, пообщаться друг с другом, просто зарядиться хорошими эмоциями.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Такие мероприятия призваны показать молодым людям, насколько они важны сегодня для нашей страны, насколько мы заинтересованы в них. Это наше будущее, это то, что делает нашу страну еще сильнее, благополучнее.

Такие праздники планируется проводить и в дальнейшем. Летом 2025-го года для учащихся колледжей будет организован масштабный выпускной.