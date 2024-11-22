Илья Шиманович завоевал золотую медаль на открытом чемпионате России по плаванию

Сегодня на открытом чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге второй соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Только один белорусский спортсмен удостоился права выступить в финале. Лидер отечественной сборной Илья Шиманович боролся за награды на 100-метровке брассом. В решающий заплыв белорус вышел со вторым временем. В конкурентной борьбе Шиманович занял первое место с результатом 55 целых 91 сотая секунды. Серебряная медаль с рекордом России у хозяина дорожки Кирилла Пригоды. Золото Ильи – первая награда белорусской команды на турнире.