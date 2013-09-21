21 сентября в Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. Осенние дары со всех регионов – в Минске. 21 сентября в белорусской столице стартовал сезон сельхоз-ярмарок. На протяжении почти двух месяцев каждые выходные здесь можно будет приобрести не только овощи и фрукты, но и мясо, рыбу, молочную продукцию, колбасы, мед. Цены, как всегда, ниже магазинных примерно на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Да, в магазинах есть все, всего достаточно. Но это реальное соприкосновения покупателя с производителем в такой торжественной, праздничной обстановке, когда звучат песни, когда рядом при тебе делается разрубка свинины, когда при тебе же насыпается мешок картошки тем человеком, который сам вырастил на своем поле, на своей ферме – это создает совершенно другую атмосферу. Это сближает труженика, который работает на земле с городским жителем. Поэтому ярмарки – это прекрасная традиция.

Всего в столице открылось более 150 ярмарочных площадок.

Продавцам за место платить не приходится, достаточно лишь предъявить справку о том, где продукция была произведена. Самая большая ярмарка развернулась 21 сентября у столичного Дворца Спорта.

Кстати, всем ветеранам Великой Отечественной покупки будут доставлять к дому совершенно бесплатно.