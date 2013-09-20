20 сентября в Беларуси – День таможенника. С профессиональным праздником сотрудников службы поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Они стоят на страже экономических интересов государства. 20 сентября в Беларуси – День таможенника. С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов этой службы поздравил Президент Александр Лукашенко.

Свой день в календаре у таможенников появился в 1996 году. За прошедшие годы в системе было немало изменений. Продолжаются они и сейчас.

Акцент в службе делают на новейших информационных технологиях. Весь процесс оформления переводят в виртуальное пространство, чтобы сделать переход через границу более комфортным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На службу в таможню Владимир Закржеский, как он сам утверждает, попал случайно. Но за более чем 30-летний стаж работы убедился: он в своей стихии.

Владимир Закржевский, начальник отдела таможенного оформления и контроля таможенного поста «Брест-Центральный»:

Мне как бы понравилась работа, я понял, что это мое. Эта работа заставляет человека мобилизовать свои ресурсы внутренние. И, в целом, мне кажется, здесь можно проявить свои лучшие качества, в том числе которые в семье заложены воспитанием.

С начала года через Брестскую таможню прошли 5,5 млн человек, более 1,5 млн легковых и грузовых транспортных средств. Ежедневно только через пункт пропуска «Брест-Центральный» проходит более 2 тысяч желающих пересечь границу. Самое сложное при таком пассажиропотоке – соблюсти закон, но при этом рассмотреть каждый случай в индивидуальном порядке.

За этой дверью зал таможенного контроля. Это своеобразный фильтр, через который проходят вся желающие выехать или въехать на территорию Республики Беларусь. Особое внимание – каждому пассажиру, который проходит границу по «зеленому» каналу, ведь провозить запрещенные товары пытались в самых неожиданных местах.

Владимир Закржевский:

Я помню, в огнетушителе когда-то было в вагоне. Просто обратил внимание, почему в вагоне два огнетушителя. А огнетушитель полный был старинного серебра: там и портсигары, другие такие вещи.

Профессиональными секретами таможенники делиться не любят. Говорят, главное при поиске контрабанды «профессиональное чутье». Сотрудников брестской таможни оно не подводит: только с начала года было выявлено более 2,5 тысяч правонарушений.

Леонид Досов, начальник Брестской таможни:

Новейшие технологии внедряем. Хорошая инфраструктура, которая соответствует самым высоким стандартам. И сегодня на нас еще двойная ответственность, потому что мы сегодня защищаем экономическую безопасность Республики Беларусь и Таможенного союза. По вине таможенной службы не было простоев где-то, на предприятиях, на производствах. И мы получаем положительную оценку со стороны всех хозяйствующих структур, бизнес-ссобщества.

Приятным подарком для брестских таможенников в профессиональный праздник стало решение местной власти: в скором времени в областном центре появится улица «Таможенная».