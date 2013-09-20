Юные журналисты из Молодечно стали победителями республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси»

Новости Беларуси. Юные журналисты творческого клуба «Маладзік» из Молодечно стали победителями республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси».

Напомним, на специальный конкурс молодые авторы со всей Беларуси прислали более 350 работ. Молодечненцы представили свои лучшие фотографии, статьи, видеоматериалы. Однако диплом и награду – ноутбук – они получили за фильм «Обелиски памяти». Документальная лента – рассказ о героях Великой Отечественной.

Сегодня участники клуба работают над новым фильмом о деятельности молодежного парламента. Материал будет представлен на областном конкурсе «Ты в эфире», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Шульжицкая, руководитель клуба юного журналиста «Маладзік» г. Молодечно:

Это был первый серьезный наш фильм, и поэтому для ребят это было что-то новое. Было и сложно, но было и очень интересно попробовать себя в роли сценаристов, в роли ведущих в кадре, в роли тех, кто озвучивает фильм.

Анна Филистович, участница клуба юного журналиста «Маладзік» г. Молодечно:

Я думаю, что у клуба журналистики еще все впереди. Перспективы есть, безусловно, потому что многие творческие натуры просто не имеют каких-то шансов, возможностей, не знают, что проводятся какие-то конкурсы, а вот мы приходим сюда, и мы получаем все, что нам надо.

Юлия Стрига, участница клуба юного журналиста «Маладзік» г. Молодечно:

Сейчас мы тоже готовимся в областному конкурсу «Ты в эфире». Фильм о работе нашего молодежного парламента.