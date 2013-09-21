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Второй день учений «Запад-2013» совпал с Днем мотострелков

21 сентября 2013 14:42
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Новости Беларуси. «Запад-2013», день второй. Личный состав белорусских и российских подразделений продолжает выполнять задачи совместного стратегического учения.

21 сентября у военных насыщенный день. В сценарии манёвров и охрана участка госграницы, и ликвидация  групп незаконных вооруженных формирований,  и охрана важных  гособъектов.

Местом предполагаемых боевых действий стали 6 белорусских полигонов. В учениях  задействована и боевая техника новых образцов: беспилотные летательные аппараты, современные системы связи и навигации.

К слову, проведение нынешних манёвров совпало с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут на всех полигонах. Военнослужащих поздравят артисты Драмтеатра Белорусской армии и Академического ансамбля «Песни и танца Вооруженных Сил», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Хохлов, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:
Пока будет действовать современный военнослужащий, будем назвать его пехотинцем условно, с оружием в руках, до тех пор враг не может претендовать на победу в любом военном конфликте. Поэтому и в обороне, и в наступлении, безусловно, роль военнослужащих, которые с гордостью должны принадлежать и принадлежат мотострелков, пехоты, конечно, огромна. И она остается и будет еще долго существовать.

# общество # Армия Беларуси # Государственная политика # Фотофакт # Валерий Хохлов

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