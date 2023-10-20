21 октября в Беларуси пройдёт акция «Аднавім лясы разам». Как стать участником?

21 октября в Беларуси пройдет весьма интересная акция «Аднавім лясы разам». Все желающие смогут помочь работникам лесного хозяйства. Только в этом году из-за непогоды пострадало более 3 000 гектаров лесного фонда. Его необходимо восстанавливать. Всем миром беремся за саженцы – и вперед! Но нужно знать, что делать, куда обращаться. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Пузовик, инженер по лесовосстановлению Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Александра Каштанова, ведущая:

В прошлом году неравнодушные белорусы активно участвовали в акции. Расскажите, как это все происходило, сколько деревьев высадили и сколько планируется в этом году?

Андрей Пузовик, инженер по лесовосстановлению Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Только в Минской области приняли участие в акции более 10 тысяч человек. Создали полторы тысячи гектара лесов – более 7,5 миллионов деревьев. Ольга Бурлакова, ведущая:

Какой алгоритм действий? Я хочу, например, обновить леса. Где брать саженцы, кому звонить, куда идти? Андрей Пузовик:

Можно обратиться на сайт Минлесхоза, там найти по своему территориальному расположению ближайшее лесничество, лесхоз. Перейти на сайт лесхоза, и там можно найти всю контактную информацию. По этой информации обратиться в лесничество, лесхоз, вам предоставят необходимый инвентарь, а также посадочный материал. Дмитрий Потапович, ведущий:

Но скажите, если сравнивать с предыдущим годом, есть небольшие отличия в акции. Расскажите. Андрей Пузовик:

Акции будут проходить на всей территории республики. Единственное отличие будет в том, что акция будет проходить всего лишь один день. В прошлом году это проходило одну неделю, чтобы активнее проходило. Александра Каштанова:

Какие породы будут высаживаться?

Андрей Пузовик:

Будут высаживаться основные наши лесообразующие породы, это хвойные породы деревьев – сосна, ель. А также твердолиственные – дуб, ясень, клен. Ольга Бурлакова:

После последнего урагана, что случилось с нашими лесами, с лесопосадками? Какой урон? Андрей Пузовик:

Наиболее пострадавшие – районы Витебской области. Что касается Минской области, здесь пострадали больше Вилейский, Логойский, Минский, Смолевичский районы. На территории области более 300 гектаров было повреждено и требуют проведения сплошных санитарных рубок. Дмитрий Потапович:

Подскажите по поводу столицы, где, в каких участках в первую очередь будут засаживаться деревья? Андрей Пузовик:

В столице лесхозов нет, не расположены никакие леса. Поэтому необходимо обращаться в районные центры. Если вы находитесь в Смолевичах, можно обратиться в Смолевичский лесхоз. В Минске ближайший – Боровлянский спецлесхоз, он один из наиболее пострадавших лесхозов.