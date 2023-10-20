В коллекции «Марко» много новинок. Выбираем обувь на каждый сезон

Доброе утро! Я мама многодетной семьи, нам обязательно надо выбрать обувь на каждый сезон. Сегодня мы с дочкой решили отправиться на шопинг, хотим пригласить вас присоединиться к нам. В коллекции «Марко» много новинок. Вы точно найдете идеальную пару для каждого члена семьи.

– Я хочу вот такие ботинки.

– Давай посмотрим. Я думаю, да.

– И во-первых, они модные сейчас. Именно белые?

– Да.

– Они очень хорошо сочетаются с черной одеждой. Подошва хорошая, шнуровка тоже модная.

– Смотри, какие массивные. Я люблю такие.

– Подошва тоже хорошая.

– То есть все-таки обувь может по-разному играть.

– Такие, знаешь, близкие к классике, черные.

– Да.

– Очень симпатичные.

– Смотри, как здорово. Контрастная шнуровка.

Шопинг с яркими оттенками. Оригинальные дизайнерские решения добавят стиль и изюминку вашему образу. Комфорт и удобство – вот что отличает ботинки на шнуровке из натуральной кожи. Черные, белые давно поселились в нашем базовом гардеробе.

– Что думаешь?

– Бери эти, а я – те. Теплые яркие ботинки – мастхев для холодных осенних дней. Стильная пара на шнуровке и молнии, верх выполнен из натуральной кожи. А внутри шерстяная подкладка.

– Ботинки посмотрели, давай выбирать челси.

– Начнем с этих.

– Это кожа натуральная.

– И тут цепь.

– Красиво.

– Мне больше нравятся такие цвета.

– Зеленый с охрой?

– Да.

Фисташковый – самый модный и универсальный цвет осени. Такая пара будет отлично комбинироваться с любым элементом одежды.

– Челси – фаворит среди ботинок. Есть эластичная вставка. Для женщин, которые все-таки не очень любят молнии или шнуровку. Есть новая модель. Мне понравились эти полусапожки. Обязательно возьмите примерить. Посмотри, какая интересная находка. Они шнуровку заменили молнией. Посмотри, универсальный цвет.

– Примерить можно.

– Я буду покупать.

– А теперь переходим к твоему любимому стилю.

– Ура, спортивный стиль.

– Пойдем смотреть.

– Здесь все натуральная кожа, но, конечно, замша немножко отличается. Смотри, как здорово.

– Тебе такие?

– Да.

– Смотри, какие классные.

– Кроссовок много не бывает. Нужно обязательно взять.

– Уговорила.

– Но я и себе еще посмотрю.

А теперь в сапоги. Для девушек из офиса – классические кожаные модели с интересным дизайном. А я все-таки предпочитаю ботфорты. Обязательно их примерю.