В коллекции «Марко» много новинок. Выбираем обувь на каждый сезон
Доброе утро! Я мама многодетной семьи, нам обязательно надо выбрать обувь на каждый сезон. Сегодня мы с дочкой решили отправиться на шопинг, хотим пригласить вас присоединиться к нам.
В коллекции «Марко» много новинок. Вы точно найдете идеальную пару для каждого члена семьи.
– Я хочу вот такие ботинки.
– Давай посмотрим. Я думаю, да.
– И во-первых, они модные сейчас. Именно белые?
– Да.
– Они очень хорошо сочетаются с черной одеждой. Подошва хорошая, шнуровка тоже модная.
– Смотри, какие массивные. Я люблю такие.
– Подошва тоже хорошая.
– То есть все-таки обувь может по-разному играть.
– Такие, знаешь, близкие к классике, черные.
– Да.
– Очень симпатичные.
– Смотри, как здорово. Контрастная шнуровка.
Шопинг с яркими оттенками. Оригинальные дизайнерские решения добавят стиль и изюминку вашему образу. Комфорт и удобство – вот что отличает ботинки на шнуровке из натуральной кожи. Черные, белые давно поселились в нашем базовом гардеробе.
– Что думаешь?
– Бери эти, а я – те.
Теплые яркие ботинки – мастхев для холодных осенних дней. Стильная пара на шнуровке и молнии, верх выполнен из натуральной кожи. А внутри шерстяная подкладка.
– Ботинки посмотрели, давай выбирать челси.
– Начнем с этих.
– Это кожа натуральная.
– И тут цепь.
– Красиво.
– Мне больше нравятся такие цвета.
– Зеленый с охрой?
– Да.
Фисташковый – самый модный и универсальный цвет осени. Такая пара будет отлично комбинироваться с любым элементом одежды.
– Челси – фаворит среди ботинок. Есть эластичная вставка. Для женщин, которые все-таки не очень любят молнии или шнуровку. Есть новая модель. Мне понравились эти полусапожки. Обязательно возьмите примерить. Посмотри, какая интересная находка. Они шнуровку заменили молнией. Посмотри, универсальный цвет.
– Примерить можно.
– Я буду покупать.
– А теперь переходим к твоему любимому стилю.
– Ура, спортивный стиль.
– Пойдем смотреть.
– Здесь все натуральная кожа, но, конечно, замша немножко отличается. Смотри, как здорово.
– Тебе такие?
– Да.
– Смотри, какие классные.
– Кроссовок много не бывает. Нужно обязательно взять.
– Уговорила.
– Но я и себе еще посмотрю.
А теперь в сапоги. Для девушек из офиса – классические кожаные модели с интересным дизайном. А я все-таки предпочитаю ботфорты. Обязательно их примерю.
Моя любовь с первого взгляда – это ботфорты, облегающий силуэт подчеркивает красоту женских ног, но, конечно же, важная деталь – регулирующая шнуровка. Приходите за новинками в магазин «Марко».
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