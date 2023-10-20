Лечат и поднимают настроение. В чём ещё польза дельфинотерапии и иппотерапии?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Ученые давно доказали, что собака – лучший четвероногий психолог. Объятия с пушистым красавцем дарят массу положительных эмоций и продлевают жизнь. Однако не только собаки обладают этим волшебным даром. Общение с животными исцеляет. И это не миф. Как преодолеть недуг, поднять настроение, знают морские обитатели. В аптечке зоотерапевта нет разноцветных пилюль, любовь и забота – лучшее лекарство.

Василий Овсянников, дельфинотерапевт:

Дельфинотерапия – это специальные занятия для деток с особенностями развития, такие диагнозы, как аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость. Также нашими клиентами являются девушки, находящиеся в периоде беременности. И также, конечно, развлекательно-познавательные занятия мы можем провести с любым человеком. Как с самым маленьким, так и с самым взрослым. Дельфины умны с рождения. Они с легкостью выполняют любые команды тренера, с большим энтузиазмом танцуют, поют, бегают за мячом и даже рисуют.

Хватаемся за плавники и отправляемся в гости к чудесному созданию. Наш попутчик очень дружелюбный, понимает напарника с первого взгляда. После таких покатушек чувствуешь себя на все сто. Василий Овсянников:

Дельфин обладает уникальными способностями. Он очень социальный, очень любит контактировать с человеком и неимоверно любит играть. И дельфин с радостью в этом участвует. Причем дельфин в этом участвует бесконечно долго, он не устает. Никакое другое животное такими способностями похвастаться не может. Часть занятий проходит на суше, часть занятий проходит в воде. Обычно мы приглашаем деток на курс из 10 занятий. Занятия идут ежедневно. Побочных эффектов такая терапия не имеет. Но есть ряд противопоказаний, с которыми мы не берем на занятия. Это эпилепсия, онкологические заболевания, вирусные заболевания, плохое самочувствие ребенка.

Свидание с дельфином – отличная альтернатива психотерапии. Такие сеансы помогут разогнать душевные тучи и побороть стресс. Возрастных ограничений нет – животные рады любому человеку. Верховая езда – еще один способ эмоциональной перезагрузки. Раньше лошадей использовали лишь как тягловую силу, но сегодня грациозные животные не только верные партнеры в спорте, но и прославленные целители.

Григорий Косяченко, заместитель директора Центра конного спорта и коневодства:

Иппотерапия – это метод реабилитации людей с разными заболеваниями. Самое интересное, что это уникальный метод воздействия на человека, ибо он охватывает несколько функциональных возможностей человека. Он влияет как психологическое расслабление, реабилитация, так и мышечные аспекты. Лошади – настоящие эмпаты. Они будто читают мысли наездника. Так, иппотерапия лечит аутизм, артрит, церебральный паралич, эффективна при травмах головного и спинного мозга.

Анна Минько:

Выравнивается эмоциональный фон. Спится лучше. Лошадь настолько чувствует твое состояние, твое настроение. Она даже иногда вздрагивает. А после ты начинаешь ехать спокойно, чувствуешь себя спокойно. Григорий Косяченко:

Мы присматриваемся и видим рекомендации врачей. Сейчас мы работаем совместно со здравоохранением. И я полагаю, что это будет очень популярное направление, потому что оно не дает побочного эффекта и его можно использовать при ряде заболеваний. И можно будет использовать разновозрастным группам населения. Верховая езда повышает самооценку. Доверяя грациозному напарнику, всадник начинает открываться миру, становится более жизнерадостным и общительным.