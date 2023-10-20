Эмоциональные нарушения у детей. Психолог рассказала, как справиться с проблемой

Вера Позняк, корреспондент:

Заботясь о ребенке, важно уделять внимание не только физическому развитию, но и эмоциональному. Помните, малыш учится не просто разговаривать или ходить, но и чувствовать. Микроклимат в семье, стрессы, особенности психоэмоционального развития и даже банальный переезд. Причин для появления эмоциональных нарушений у ребенка огромное количество. Часто под такими расстройствами понимают импульсивность, вспыльчивость и агрессию.

Виктория Лопатик, детский психолог медицинского центра «Кравира»:

У детей выделяют три группы эмоциональных нарушений. В первую группу входят расстройства межличностного характера. Таким образом у детей можно дифференцировать агрессию вследствие недостаточного внимания со стороны родителей или конфликтов, возникающих в семье. Во второй группе у детей проявляются нарушения внутриличностного конфликта – это обидчивость, склонность к страхам. Третья группа – это внутриличностные и межличностные конфликты. Здесь на первый план выходит импульсивность и эмоциональная нестабильность.

Апатия, синдром гиперактивности и дефицита внимания, страх, эйфория и тревожный синдром. Видов таких эмоциональных нарушений много. Виктория Лопатик:

Выделим пассивность, родители считают, что ребенок тихий, поводов для беспокойства такое поведение не вызывает. Ребенок замыкается, не доверяет родителям. Выделяется среди эмоциональных нарушений гиперактивность. Ребенок представляет дискомфорт для своего детского коллектива, за свое поведение он не отвечает, то есть родители даже не могут спрогнозировать тот или иной поступок ребенка, как и ребенок сам не может понять, в какой момент он выдаст деструктивное поведение. Эмоциональные нарушения в жизни ребенка могут приводить к негативным последствиям, поэтому важно как можно скорее отреагировать на изменения поведения и помочь справиться с переживаниями.

Виктория Лопатик:

В настоящее время самым безболезненным способом является арт-терапия. Позволяет гармонизировать личность, раскрыть творческий потенциал, минимизировать эмоциональные нарушения. В рамках арт-терапии можно использовать сказкотерапию, которая предоставляет ряд разных жизненных ситуаций, которые можно проработать с ребенком и выйти на безопасный для него уровень функционирования. Очень хорошо помогает телесно-ориентированная терапия, музыкотерапия, поведенческий тренинг.