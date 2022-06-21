21 июня в Минске состоится расширенное заседание Евразийского межправсовета. Какие вопросы на повестке дня?

Тема кооперации и импортозамещения стала основной на Евразийском межправительственном совете, который 20 июня начал свою работу в Минске в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня состоится расширенное заседание. Участие в нем примут главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы и Узбекистана. Премьер-министры обсудят создание комиссии по сотрудничеству в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности. Это позволит сместить акцент с конкуренции на взаимодополняемость производств стран, что в условиях нарастающего санкционного давления гораздо важнее. Кроме того, участники Евразийского межправсовета обсудят вопросы развития транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики, электронной торговли и таможенного взаимодействия.

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