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21 июня в Минске состоится расширенное заседание Евразийского межправсовета. Какие вопросы на повестке дня?

21 июня 2022 06:29
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Тема кооперации и импортозамещения стала основной на Евразийском межправительственном совете, который 20 июня начал свою работу в Минске в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

21 июня в Минске состоится расширенное заседание Евразийского межправсовета. Какие вопросы на повестке дня?-1

Сегодня состоится расширенное заседание. Участие в нем примут главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы и Узбекистана. Премьер-министры обсудят создание комиссии по сотрудничеству в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности. Это позволит сместить акцент с конкуренции на взаимодополняемость производств стран, что в условиях нарастающего санкционного давления гораздо важнее. Кроме того, участники Евразийского межправсовета обсудят вопросы развития транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики, электронной торговли и таможенного взаимодействия.  

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# ЕАЭС # общество # Фотофакт

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