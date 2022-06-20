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«Для каждой выпечки – своя граммовка». Как приготовить тесто для детской сдобы?

20 июня 2022 20:28
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Новости Беларуси. Ученическая бизнес-компания Слуцкого государственного колледжа отмечена специальным дипломом на областном фестивале «Школа предпринимательства», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем приняли участие более 150 инициативных ребят. Юные предприниматели не просто занимаются кондитеркой, но и постигают все азы бизнеса.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

«Для каждой выпечки – своя граммовка». Как приготовить тесто для детской сдобы?-1

Еще на подходе к кухне понимаешь, почему учащиеся Слуцкого государственного колледжа уехали с областного фестиваля «Школа предпринимательства» не с пустыми руками – выпечкой пахнет невероятно.

«Для каждой выпечки – своя граммовка». Как приготовить тесто для детской сдобы?-4

Татьяна Гринкевич, мастер производственного обучения Слуцкого государственного колледжа:
Выпекаются в кондитерской нашей булочки. Есть с творогом, с изюмом, корицей, повидлом, пирожки со сгущенкой. На первом курсе идет квалификация тестовод. Наши ребята уже научились замешивать тесто, делить его, освоили расстойку, выпечку.

«Для каждой выпечки – своя граммовка». Как приготовить тесто для детской сдобы?-7

Важно соблюсти все параметры температуры и влажности, ведь эти булочки – это не просто практика. После их реализовывают в буфете. Настоящие покупатели, настоящий спрос – все серьезно.

«Для каждой выпечки – своя граммовка». Как приготовить тесто для детской сдобы?-10

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Для каждого вида выпечки – своя граммовка. Например, это тесто подготовлено для детской сдобы. На одну булочку нужно около 35 граммов. После того как они отмеряны, можно начинать формовать.

Подробнее в видеоматериале.

# Кулинария # общество # Татьяна Гринкевич # Анастасия Кончиц # София Мошко # Даниил Линник # Анна Богдашич # Фотофакт

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