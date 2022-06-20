Память жертв холокоста почтили в Дрибинском районе. Что знает об этом месте молодое поколение?

Новости Беларуси. О хрупкости мира и цене, которую заплатил белорусский народ за победу в Великой Отечественной войне, говорили сегодня в Дрибинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг-реквием прошел у небольшого мемориала жертвам холокоста, где весной 1943 года была совершена жестокая расправа над евреями и белорусами, которые помогали партизанам. Около восьми сотен ни в чем не повинных людей были расстреляны, закопаны живьем. Что знает об этом месте молодое поколение, и какой знак может рассказать об этой трагедии здесь и сейчас? О печальных страницах истории расскажет Юлия Мычка

Здесь была совершена жестокая расправа над евреями. Все были расстреляны немцами из автоматов. Уже через несколько минут видео, снятое курсантами Могилевского института МВД, появится в социальных сетях. Акция «Беларусь помнит!» – это несколько тысяч видеороликов о трагических страницах истории нашей страны во времена Великой Отечественной войны. Контент пополняется силами молодых белорусов из разных уголков страны. Теперь в коллекции публикаций еще одна история. Она была спрятана в Дрибинском лесу, и это место болью отзывается в сердцах местных жителей.

Виктор Гушча, председатель Дрибинского районного Совета ветеранов:

В то время еще были очевидцы, но какие очевидцы – это в 1942 году были маленькие дети. Их прятали люди, чтобы они не попали в этот яр. Понятно, что им рассказали старшие, они передавали нам. И когда с ними разговаривали, то они говорили, что были только слезы и крик.

Доносить молодым поколениям правду. Старшее поколение не устает рассказывать молодому о войне, которая принесла большие потери. Переписать то, что застыло в камне, трудно. И хоть это место поросло травой, жуткие подробности тех событий и сейчас трогают до глубины души.

Илья Шпиталев, ученик Дрибинской средней школы:

Вот сегодня рассказывали, что здесь очень много расстреляно. Около 800 человек на этом месте. Очень жалко, что столько судеб тут захоронили, не повинных ни в чем людей, детей, женщин.

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД:

Нужно видеть вот этот подвиг воочию. Не просто рассказывать, что сто лет было, что Македонский, как мы привыкли, Цезарь. Вот наши Цезари и Македонские. Вот они на сегодня. Чтобы они не струсили, не отказались, не предали, а стояли до последнего.

Юлия Мычка, корреспондент:

Этот ров в Дрибинском районе можно сравнить с раной, которая уже не кровоточит, но все равно болит. О трагедии, которая произошла на этом месте теперь можно узнать с помощью QR-кодов, здесь и сейчас.