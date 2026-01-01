Какая она – белорусская женщина? Собирательный портрет

Наступивший 2026-й – Год белорусской женщины. Женщины-труженицы, женщины-ученого, женщины-врача, педагога, воспитателя, а нередко и женщины-водителя, милиционера и даже военного. А еще, конечно, женщины-матери! И всем им спасибо за трудолюбие и ответственность, за любовь и заботу, и просто за то, что все они рядом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы на самом старте 26-го нарисовали собирательный портрет нашей белорусской женщины, хотя, конечно, за каждой из них скрывается свой неповторимый образ. И таких образов у нас около 5 миллионов, а это почти 54 % жителей страны. Так что в Беларуси женщины – это не «прекрасная половина», а «прекрасное большинство». При этом на каждого мужчину приходится 1 166 дам. И хотя каждой женщине столько лет, на сколько она себя ощущает, по статистике, средний возраст белоруски – менее 44 лет. 4 женщины из 5 живут в городе, каждая пятая – сельчанка. При этом большинство из них в трудоспособном возрасте предпочитают работать и строить карьеру, в том числе занимая руководящие должности.
Так, среди глав городских и сельских исполкомов, а также их заместителей, женщин более 70 %, среди госслужащих высшего звена – больше половины, в судейском корпусе – 2/3. В органах местного самоуправления женщин чуть меньше половины. При этом есть традиционно «женские отрасли». Так, в образовании, здравоохранении и сфере социальных услуг трудятся преимущественно дамы – почти 85 %, немногим меньше – около 73 % – в финансах и страховой деятельности. При этом среди занятых женщин более 40 % закончили университеты или академии, у каждой четвертой (даже чуть более) – среднее специальное образование.
В то же время вопрос о выборе между карьерой и материнством не стоит перед белорусскими женщинами. Они успешно совмещают разные роли. Тот факт, что почти половина женщин, занятых в экономике, имеют несовершеннолетних детей – тому подтверждение. Давайте посмотрим, какая она, белорусская мама.
Портрет такой: это замужняя женщина, которая проживает в городе, имеет высшее или среднее специальное образование. При рождении первенца ей чуть больше 27, но средний возраст матерей – 30,5 лет. Как правило, это мама двух детей. При этом в Беларуси отмечается тенденция к росту многодетных семей. За последние 10 лет их количество увеличилось на 70 %. Каждый четвертый ребенок воспитывается в такой семье. Дети – это, конечно, счастье, но еще и большая ответственность. Брать ее на себя проще, когда знаешь, что ее есть с кем разделить. Именно этой модели следует государство.
Система поддержки включает в себя финансовые выплаты. Более 150 тысяч семей за последние 10 лет воспользовались семейным капиталом для многодетных. В 2024 году он составил более 33 тысяч рублей. Не стоит забывать и о поддержке в решении жилищного вопроса: льготный кредит в 1 % и финансовая помощь при погашении основного долга. Если в семье четверо и больше детей, то она составит все 100 %. А еще для женщины очень важно понимать, что помимо возможностей для обеспечения ребенка, есть и время для его воспитания. Декретный отпуск в нашей стране – один из самых продолжительных в мире – 3 года.
Ну а начался этот год – Год белорусской женщины – с всегда радостных, долгожданных, трепетных новостей из родильных домов по всей стране. В первые мгновения 2026 на свет появились 4 девочки и 1 мальчик. Но особая новость практически под бой курантов пришла из Витебского роддома. Именно здесь в 00:01 родилась малышка, которая стала шестым ребенком в семье из города Сенно.