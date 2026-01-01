Какая она – белорусская женщина? Собирательный портрет

Наступивший 2026-й – Год белорусской женщины. Женщины-труженицы, женщины-ученого, женщины-врача, педагога, воспитателя, а нередко и женщины-водителя, милиционера и даже военного. А еще, конечно, женщины-матери! И всем им спасибо за трудолюбие и ответственность, за любовь и заботу, и просто за то, что все они рядом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы на самом старте 26-го нарисовали собирательный портрет нашей белорусской женщины, хотя, конечно, за каждой из них скрывается свой неповторимый образ. И таких образов у нас около 5 миллионов, а это почти 54 % жителей страны. Так что в Беларуси женщины – это не «прекрасная половина», а «прекрасное большинство». При этом на каждого мужчину приходится 1 166 дам. И хотя каждой женщине столько лет, на сколько она себя ощущает, по статистике, средний возраст белоруски – менее 44 лет. 4 женщины из 5 живут в городе, каждая пятая – сельчанка. При этом большинство из них в трудоспособном возрасте предпочитают работать и строить карьеру, в том числе занимая руководящие должности.

Так, среди глав городских и сельских исполкомов, а также их заместителей, женщин более 70 %, среди госслужащих высшего звена – больше половины, в судейском корпусе – 2/3. В органах местного самоуправления женщин чуть меньше половины. При этом есть традиционно «женские отрасли». Так, в образовании, здравоохранении и сфере социальных услуг трудятся преимущественно дамы – почти 85 %, немногим меньше – около 73 % – в финансах и страховой деятельности. При этом среди занятых женщин более 40 % закончили университеты или академии, у каждой четвертой (даже чуть более) – среднее специальное образование.