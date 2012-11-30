2013 год пройдет в Беларуси под знаком бережливости. Умеют ли экономить белорусы и как они это делают?

Новости Беларуси. 2013-ый объявлен в Беларуси годом бережливости. Соответствующий указ накануне подписал глава государства. Документ – логическое продолжение Директивы №3. Правительством сейчас разрабатываются мероприятия по укреплению энергетической и экономической безопасности страны.

Как совместить экономию и комфорт? Энергосберегающие лампочки, датчики движения, полностью автоматизированная система. Этот рецепт давно освоили практически во всех подъездах. Однако практически – слово ключевое.

Центр столицы. День. Не только по надобности, но и по желанию. Свет в одном из подъездов загорается не автоматически, а вручную. Причем это сделать может любой прохожий. Открытая дверь. Включатель на виду. Нажимаем, смотрим: все этажи выходят из режима энергосбережения. Горит даже прожектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальше – больше. Ведь это только один подъезд, а если взять, к примеру, предприятие? Когда посчитаешь убытки от излишней расточительности, набегает крупная сумма.

Пункт «разумный расход топливно-энергетических ресурсов» – один из критериев в списке контролеров. Как показывает практика, после штрафа за нарушения уже не «до лампочки».

Александр Сыч, главный специалист Комитета госконтроля:

Норма утверждается, контролируется и налоговыми органами на предмет списания на себестоимости, и управлением по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов на предмет нормирования.

На предприятии «Минсккоммунтеплосеть» показатель по энергосбережению один из самых важных. Еще с 2006 года здесь вплотную занялись оптимизацией. Только в этом году заменили 50 километров труб, а четыре центральных пункта обзавелись энергосберегающими насосами и теплообменными аппаратами. Модернизированное оборудование работает строго по режиму.

К производственному фактору добавляем человеческий. Сотрудникам не стоит объяснять, зачем беречь ресурсы. Премия – материальный стимул к тому, что и так «априори».

Левин Владислав, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

По выполнению программы энергосбережения в наших подразделениях ежемесячно рассматривается этот вопрос. И также по окончанию подготови к отопительному сезону.

Бережливость: необходимость или норма? Экономят ли простые белорусы и кто в этом заинтересован? Выясняем.

Жители Минска:

Я считаю, что надо экономить, потому что все-таки это бюджет, наш в первую очередь. Дома я экономлю, лампочки покупаю соответствующие и выключаю свет, когда не надо.

Начальник поощряет за экономию энергии.

Электроэнергия – это основа функционирования и жилья, и промышленности.