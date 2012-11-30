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Из кранов минских квартир будет течь артезианская вода

30 ноября 2012 09:02
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Новости Минска. Столицу полностью переведут на артезианкие источники. Сейчас Фрунзенский, Московский и частично Октябрьский районы питаются из вилейско-минской водной системы. Скважины смогут использовать через 5 лет: столько времени понадобится, чтобы создать инфраструктуру для эксплуатации подземных источников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
До 2020 года мы будем проводить реконструкцию канализационных сооружений, строить дополнительные новые сооружения для очистки сточных вод, улучшать качество подаваемой воды питьевой в город, и постепенный перевод жителей города Минска на питание питьевой водой из артезианских источников.

# общество # Водоснабжение

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