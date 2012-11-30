3 декабря минчане с ограниченными возможностями получат скидки в магазинах, парикмахерских и при ремонте обуви

Новости Беларуси. Минчанам с ограниченными возможностями предоставят скидки на безграничный спектр бытовых услуг. Акцию приурочили ко Дню инвалидов. 3 декабря на 20% дешевле станет профессиональная фотосессия.

Бесплатно можно будет посетить социальные парикмахерские. Скидки подготовили 172 столичных магазина. Причем на многих предприятиях акция не ограничится одним днем, а продлится несколько месяцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диана Демидова, заместитель начальника отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Предусмотрены скидки на парикмахерское обслуживание в порядка 53 парикмахерских, на ремонт обуви, на химчистку. Есть бесплатное посещение тренажерного зала, бесплатное посещение СТО для инвалидов, у которых есть автомобиль.

Скидки на торговых объектах продлятся до 31 декабря. А по бытовому обслуживанию? 3 декабря в основном будут предоставлены скидки.