Марафон добрых дел стартовал в Дзержинском районе. Инициатор – местный детский парламент

Новости Беларуси. Молодежь Дзержинского района объявила о начале марафона добрых дел. Инициатором акции стал местный детский парламент.

«Знать. Понимать. Действовать » призывают школьники района. Марафон сочетает в себе волонтерство, творчество, интеллектуальный направление, экологию и здоровый образ жизни. Сегодня актив молодежного парламента продумывает конкретные мероприятия. Но известно, что в центре внимания обязательно будут ветераны, инвалиды, дети-сироты и дети из малообеспеченных семей.

Молодежный парламент в Дзержинском районе работает с 1999 года. За это время им организован десятки акций, которые принесли сотням людей пользу и минуты радости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полина Малец, руководитель отдела организационно-массовой работы Дзержинского районного центра творчества детей и молодежи:

В том году организовали акцию «Две полосы» для слабовидящих людей. По городу, по району дети рисовали на ступеньках полосы, на верхних и нижних, помогая этим.

И вот когда ребенок включается в подобную акцию, когда он самостоятельно ее придумывает, разрабатывает, а потом еще и реализовывает, вот здесь формируется его гражданская позиция. Они понимают, что несут ответственность не только перед собой, родителями, но и перед обществом.

Евгений Кароль, председатель Дзержинского районного детского парламента:

Я развивают в парламенте свои лидерские качества, я понимаю, что я один с чем-нибудь не справлюсь. Как говорится, один в поле не воин. Поэтому всегда нужна команда, какая-то поддержка.

Мы провидим различные акции. Например, акция «Лучики тепла»: дети всего района вязали шарфики для детей из социального приюта. Потом подарили этим детям. Соответственно, мы сделали детей чуточку счастливее.