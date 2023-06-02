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«Власть очень открыта и сама идёт к людям». Председатель Совета Республики проводит приём граждан в Поставах

02 июня 2023 14:25
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Новости Беларуси. Обращения граждан сегодня в центре внимания председателя Совета Республики. Наталья Кочанова проводит прием населения в Поставах. Практика такого формата работы в регионах зарекомендовала себя положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди идут с самыми различными проблемами, как личного характера, так и с вопросами, затрагивающими интересы общества. Использование материнского капитала на реконструкцию дома, невыплата частной компанией заработной платы, капитальный ремонт жилья, раздел имущества. Во время приема звучали и предложения в том числе по работе системы здравоохранения.

«Власть очень открыта и сама идёт к людям». Председатель Совета Республики проводит приём граждан в Поставах-1

Владимир Довнар, врач-гигиенист Дзержинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Я озвучил у Натальи Ивановны по поводу диспансеризации. Не все работающие могут проходить медосмотр. Тех работающих, которые заняты в оптимальных условиях труда, работодатель не всех может отправлять на медосмотр. У него нет перечня. Данное предложение должно рассматриваться двумя министерствами – Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты.

«Власть очень открыта и сама идёт к людям». Председатель Совета Республики проводит приём граждан в Поставах-4

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Больший интерес у людей связан не только с их личными, индивидуальными запросами, но и с тем, что бы представлять интересы общественные. Мы это видим из приема в прием. Это такой яркий пример, когда власть очень открыта и сама идет к людям.

«Власть очень открыта и сама идёт к людям». Председатель Совета Республики проводит приём граждан в Поставах-7

Без объяснений или алгоритма действий не остается ни одно обращение. А эффективность приемов граждан подчеркивается тем, что многие на встречу приезжают из других регионов.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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