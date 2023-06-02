«Власть очень открыта и сама идёт к людям». Председатель Совета Республики проводит приём граждан в Поставах

Новости Беларуси. Обращения граждан сегодня в центре внимания председателя Совета Республики. Наталья Кочанова проводит прием населения в Поставах. Практика такого формата работы в регионах зарекомендовала себя положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди идут с самыми различными проблемами, как личного характера, так и с вопросами, затрагивающими интересы общества. Использование материнского капитала на реконструкцию дома, невыплата частной компанией заработной платы, капитальный ремонт жилья, раздел имущества. Во время приема звучали и предложения в том числе по работе системы здравоохранения.