200 человек на 20 мест! Какие профессии наиболее востребованы у студотрядовцев?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Кацко, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облиспокома: Как правило, наиболее популярны у ребят, когда они индивидуально трудоустраиваются, сфера оказания услуг, розничная торговля, сфера общественного питания, сельскохозяйственные работы, в строительных работах также участвуют – это основные направления. Больше всего, конечно, сфера оказания услуг и общепит (курьеры, официанты и так далее).

Ярослав Ланько, член территориального штаба студенческих отрядов Московской районной организации ОО БРСМ Минска:

У меня многие студенческие отряды по набору превышают в два раза, в три раза. Где, условно, 20 рабочих мест (принимающая организация готова взять 20 человек), у меня записано 40, 60 и всем ребятам надо отвечать. Самый, наверное, большой ажиотаж: одна из принимающих организаций была готова взять 20 человек, у меня туда записалось 200 за два дня.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Куда больше всего записываются? Куда 200 записалось?

Ярослав Ланько:

Вот 200 человек, честно, записались в «Зеленстрой». Почему записались именно 200? Потому что (где-то здесь тоже прозвучала фраза, что где-то не хватает рабочих мест) рабочих мест хватает, но, к сожалению, их не так много для несовершеннолетней категории граждан. То есть, если мы берем рабочие места для 18-летних, для студентов вузов, учащихся колледжей, там мест много, действительно, самых разных по типажу работ.