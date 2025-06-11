За 2024 год трудоустроено более 55 тысяч подростков – вот где можно работать до 18 лет

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Сергей Кацко, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облиспокома:
Возможностей для трудоустройства становится все больше и больше. Практика показывает, что молодежь в последнее время стремится не только отдыхать в летний период, но и провести его с пользой, заработать денег. Карманные деньги, которые сам заработал, всегда ценны. Посмотреть статистику за прошлый год, допустим: при содействии службы занятости трудоустроено более 55 тысяч молодых людей, а это больше, чем в 2023 году, на шесть тысяч. И эта тенденция отслеживается из года в год.
Чтобы, скажем так, расширить возможности нашей молодежи работать, Минтруда (зимой, допустим), внесли изменения в определенные перечни.
Сергей Кацко:
Для ребят несовершеннолетних есть определенные ограничения, где и как они работают. Прежде всего, работа для них должна быть легкой и не приносить вреда здоровью, поэтому есть перечень легких видов работ, которые могут выполнять ребята в возрасте от 14 до 16 лет. Он утвержден Министерством труда и социальной защиты. В феврале текущего года в него внесены изменения – он расширен. Ранее там было порядка 17 позиций, сейчас он до 23 позиций увеличился. Добавились такие позиции, например, в справочно-информационных службах, флористами, выполнять какие-то элементарные работы по сборке, разборке простых механизмов, сборка мебели с использованием простого слесарного инструмента (электрические нельзя), могут [заниматься – прим. ред.] оформлением помещений для торжественных мероприятий и так далее.
И плюс еще есть список работ, который запрещается выполнять лицам моложе 18 лет. Это более объемный список. В текущем году он переработан, и для простоты понимания и нанимателям, и ребятам в этом списке представлены конкретные наименования профессий, по которым нельзя работать. В основном это профессии, которые связаны с технологическим производством. Какие-то вспомогательные (укладчик, упаковщик) – это все можно.
Подробности – в видео.