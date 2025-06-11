За 2024 год трудоустроено более 55 тысяч подростков – вот где можно работать до 18 лет

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Кацко, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облиспокома:

Возможностей для трудоустройства становится все больше и больше. Практика показывает, что молодежь в последнее время стремится не только отдыхать в летний период, но и провести его с пользой, заработать денег. Карманные деньги, которые сам заработал, всегда ценны. Посмотреть статистику за прошлый год, допустим: при содействии службы занятости трудоустроено более 55 тысяч молодых людей, а это больше, чем в 2023 году, на шесть тысяч. И эта тенденция отслеживается из года в год. Чтобы, скажем так, расширить возможности нашей молодежи работать, Минтруда (зимой, допустим), внесли изменения в определенные перечни.