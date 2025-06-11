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Почему летняя работа подростков выгодна и работникам, и нанимателям? Мнение экспертов

11 июня 2025 18:09
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

Почему летняя работа подростков выгодна и работникам, и нанимателям? Мнение экспертов-2

Жанна Шидловская, заведующая сектором спорта и туризма Ошмянского районного исполнительного комитета:
Можно еще сказать, что это своего рода профориентация. Сегодня, когда молодые ребята приходят на работу, они один год могут попробовать себя в отрядах строителей, где-то экологические отряды студенческие, возможно, педагогические отряды студенческие. Он попробовал и знает в последующем, с чем он хочет дальше связать жизнь, и то, чем он захочет потом заниматься.

Почему летняя работа подростков выгодна и работникам, и нанимателям? Мнение экспертов-4

Дарья Шпакова, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Для молодежи работа в летний период – это шанс попробовать профессию и понять: твое это или не твое, хочешь ты работать в этой отрасли или нет. Для нанимателя же это шанс познакомиться со специалистом и создать свой перспективный кадровый резерв. В дальнейшем этому человеку, который хорошо себя зарекомендовал, можно предложить при поступлении заключить целевой договор, и обучающийся будет уверен, что по окончании учебного заведения он вернется в хорошее место, в хорошую организацию, где он уже работал, где он проходил практику, и у него хорошие взаимоотношения с нанимателем. И для нанимателя это хорошие, выгодные условия, потому что он знает, какой специалист к нему придет в дальнейшем.

Подробности смотрите в видео.

# Работа в Беларуси # Работа # Дети

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