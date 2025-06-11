Евразийская пятёрка с плюсом – Беларусь готовится поделиться опытом на форуме ЕАЭС в Минске

Но, как ни крути, «евразийская пятерка» для всех сразу и для каждого в отдельности открывает огромные возможности – в первую очередь, экономические. Как их максимально эффективно «вписать» в постоянно меняющуюся международную обстановку – тема для большой дискуссии в ближайшее время и снова в Минске. В конце июня белорусская столица станет площадкой для Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из ключевых событий года в нашей «пятерке» с плюсом. Причем большим плюсом!

Ведь на минскую дискуссию приедут не только представители власти и бизнеса ЕАЭС, но еще и наши партнеры из Ирана, Монголии, Китая, ОАЭ и Индии. И все это в год нашего председательства в органах Союза. Вспомним, что продвигает и предлагает Минск в этот период. Вот наши приоритеты, которые Александр Лукашенко озвучил на самом старте этого «белорусского года». Итак, технологический потенциал – то, к чему всем участникам «пятерки» стоит присмотреться. Говоря простым языком, это фактически фраза «мы все можем сами», если только захотеть. И в этом смысле, например, Беларусь и Россия неплохо преуспели – наш опыт можно и нужно масштабировать в Евразийский союз. Разумеется, продовольственная безопасность, а это одна из снов нашей общей экономики. А что бы она работала как часы – единое транспортное пространство (то самое безбарьерное). И конкурентная среда – это всегда на пользу.

А еще защита внутреннего евразийского рынка – речь о небезопасной продукции извне. И цифровая трансформация – сегодня без этого точно никуда. И в этих трендах очень важно работать вместе и сообща. Среди белорусских приоритетов также международное сотрудничество: нужны новые идеи для продвижения товаров Союза на внешние рынки, а это снова к нашему «плюсу». Далее интеграция в социальной и гуманитарной сфере – пресловутый «человеческий капитал». И, наконец, информационное взаимодействие, а это уже к вопросу о совместной евразийской стратегии на современной информационной войне, когда и по отдельным странам, и в целом по нашему Союзу прицельно «стреляют» фейками.

А в этом деле нашим партнерам по «пятерке» снова стоит присмотреться к опыту Минска и Москвы. На этой «войне» Союзное государство уж точно на передовой. Как, впрочем, и в целом опыт белорусско-российской интеграционной «двойки» некогда в том числе лег в основу нынешнего Евразийского союза.