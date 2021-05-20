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20 мая во Дворце Независимости пройдёт совещание по Минску

20 мая 2021 07:22
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Новости Беларуси. Перспективы развития столицы 20 мая станут главной темой совещания у Президента. На повестке дня – социальные вопросы, экономика и общественно-политическая обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 мая во Дворце Независимости пройдёт совещание по Минску-1

Как сообщает Telegram-канал Пул Первого, помимо мэра города и помощников главы государства по Минску, на встречу приглашены главы администраций столицы.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Наталья Кочанова # Иван Кубраков # Александр Барсуков # Фотофакт

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