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Международная выставка «Лесдревтех-2021» пройдёт в Минске

20 мая 2021 06:43
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Новости Беларуси. Отечественные форвардеры и харвестеры представят на международной выставке в Минске. Сегодня начинает работу «Лесдревтех-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная выставка «Лесдревтех-2021» пройдёт в Минске-1

В ней традиционно участвуют все лесохозяйственные предприятия страны. Свои достижения в этой отрасли демонстрируют компании из соседних государств. В 2021 году на территории «Минск-Арены» ожидают представителей России, Италии, Чехии, Германии, Польши и Словении.

Международная выставка «Лесдревтех-2021» пройдёт в Минске-4

Развитие лесного хозяйства имеет особое значение для Беларуси. Сегодня у нас производится практически вся линейка необходимой техники. Она успешно конкурирует с импортной. В модельном ряде продукции белорусского флагмана – Минского автозавода – есть целая линейка автотехники, предназначенной для лесной промышленности. И 20 мая постоянный участник форума также удивит новыми образцами.

Международная выставка «Лесдревтех-2021» пройдёт в Минске-7

Представит свежие модели инновационных машин и холдинг «Амкодор». Профильная выставка будет работать в Минске три дня. Также в эти дни пройдет ярмарка лесопродукции.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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