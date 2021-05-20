Международная выставка «Лесдревтех-2021» пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Отечественные форвардеры и харвестеры представят на международной выставке в Минске. Сегодня начинает работу «Лесдревтех-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней традиционно участвуют все лесохозяйственные предприятия страны. Свои достижения в этой отрасли демонстрируют компании из соседних государств. В 2021 году на территории «Минск-Арены» ожидают представителей России, Италии, Чехии, Германии, Польши и Словении.

Развитие лесного хозяйства имеет особое значение для Беларуси. Сегодня у нас производится практически вся линейка необходимой техники. Она успешно конкурирует с импортной. В модельном ряде продукции белорусского флагмана – Минского автозавода – есть целая линейка автотехники, предназначенной для лесной промышленности. И 20 мая постоянный участник форума также удивит новыми образцами.